Maria De Filippi contestata da Alba Parietti: il motivo

By Fabio Giogli on agosto 23, 2018

La Parietti attacca Maria De Filippi: “Non ho mai lavorato con lei”

È indubbiamente una donna senza peli sulla lingua. Alba Parietti, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato senza freni del mondo della televisione soffermandosi su Maria De Filippi. La showgirl piemontese ha elogiato la signora di Canale5 ritenendola una conduttrice capace e una persona preparata nel suo mestiere sottolineando anche che la stima che ha verso la presentatrice di Uomini e Donne sia reciproca dato che quando ha partecipato a Ballando con le stelle, le sono giunti i suoi complimenti. Pertanto la Parietti non capisce come mai la bionda padrona di casa di Amici non le abbia mai chiesto di partecipare, come ospite, a uno di suoi show:

Mi sono sempre chiesta come mai non mi abbia portato a lavorare con lei. Chissà cosa c’è che di me non le va. Forse per una questione di ingombro. Eppure abbiamo due personalità dominanti. Lei in modo passivo, io in senso attivo. Non sarebbe affatto male vederci insieme.

Parole piene di amarezza quelle spese da Alba al magazine diretto da Alfonso Signorini. Chissà se la De Filippi, dopo queste dichiarazioni, deciderà di invitare l’opinionista nei suoi programmi. Magari in giuria ad Amici.

Maria De Filippi contestata da Alba Parietti per le mancate ospitate

Non ci sta, quindi, Alba Parietti di fronte al fatto che Maria De Filippi non abbia mai alzato il telefono per contattarla e proporle di prendere parte ad una delle sue trasmissioni. L’opinionista si è detta stupita di queste mancate ospitate nei programmi Fascino dato che, anche ai tempi in cui era concorrente a Ballando con le stelle, la bionda conduttrice así era spesa in complimenti nei confronti della showgirl. Quest’ultima, comunque, fa sapere, non senza un velo di polemica, che tornerà sul piccolo schermo già da settembre non specificando dove il pubblico televisivo potrà vederla:

A settembre ripartono i programmi d’autunno e ci sarò. A meno che qualcuno, anche quest’anno volta, non s’inventi un’altra epurazione. A riguardo, mi sembra di aver già dato. Ho dei progetti per un programma tutto mio. Mi rivedrete presto, statene certi.

Così Alba non rimarrà lontana dal video per molto. Fra pochi giorni, con l’inizio della nuova stagione, tornerà in onda: solo come opinionista oppure ci sarà l’occasione di rivederla alla guida di un programma suo? D’altronde non dimentica mai di rammentare il tanto agoniato Grimilde, trasmissione d’interviste presentato da lei stessa su Italia1.