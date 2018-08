Nilufar Addati e Giordano prima di Temptation: “Noi vi salutiamo così”

Temptation Island Vip: Nilufar Addati e Giordano salutano i fan

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla prima edizione di Temptation Island Vip. In queste ore la coppia, e tutti gli altri protagonisti del reality condotto da Simona Ventura, è in viaggio per raggiungere il resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. I due non si sono dimenticati di mandare l’arrivederci ai loro affezionati sostenitori prima della partenza per l’isola delle tentatazioni. Sul profilo Instagram dell’ex tronista, la coppia ha pubblicato una fotografia in cui si baciano, dandosi appuntamento a dopo le registrazioni:

“Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un pò, sempre così o forse un pò di più”.

In tanti hanno commentato lo scatto augurandosi che i due possano uscire innamorati ancor di più. Altrettanti sono molto preoccupati: tra i tentatori di Temptation Island Vip ci sarà Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar e scartato al giorno della scelta.

Nilufar Addati e Giordano: il saluto prima di partire per Temptation Island Vip

Le registrazioni di Temptation Island Vip inizieranno a giorni. Le sei coppie protagoniste, i tentatori e le tentatrici sono in viaggio per raggiungere la Sardegna. Prima di mettersi in viaggio Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno salutato i loro fan sui social facendosi una promessa di ritornare nel punto esatto in cui si lasceranno per le riprese. Lo scatto pubblicato sul profilo Instagram dell’ex tronista ha raccolto centinaia di like e commenti; tra i tanti in bocca al lupo non è mancato l’amico Luigi Mastroianni, ex della tronista Sara Affi Fella. Temptation Island Vip andrà in onda a ottobre su Canale 5 e non già martedì 11 settembre come inizialmente si era ipotizzato. Tra i tentatori ci saranno Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati, Nicolò Raniolo di Uomini e Donne e Francesca Cipriani che in passato si è contesa Giovanni Cottone con la showgirl Valeria Marini. Cosa succederà tra Nilufar e il rampollo milanese Nicolò Ferrari? Ci sarà un chiarimento, un avvicinamento o il ragazzo non sarà interessato a tentarla? Prima della partenza Giordano Mazzocchi ha ricevuto l’incoraggiamento del fratello Agostino che l’ha sempre supportato anche durante il suo percorso nel dating sentimentale di Maria De Filippi. Qualche giorno fa, Nilufar e Giordano hanno confidato di litigare spesso in un’intervista. Il loro amore saprà resistere alle tentazioni? Lo scopriremo molto presto su Canale 5.