Profumo d’Estate: Ossini racconta la sua disavventura ad Adriana Volpe

By Marco Santoro on agosto 25, 2018

Adriana Volpe a tu per tu con Massimiliano Ossini a Profumo d’Estate

Sabato 25 agosto è andata in onda su Rai2 la prima puntata di Profumo d’Estate con Adriana Volpe. Il debutto della trasmissione doveva avvenire il 18 agosto ma per la giornata di lutto nazionale indetta dal Governo per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova è stato rinviato. Ritmo incalzante, contenuti incastrati e tanta leggerezza, oltre che spigliatezza e solarità della conduttrice: sono queste alcune caratteristiche riscontrate seguendo il format fresco del sapore di vacanza. Tante le rubriche interessanti e dinamiche, dalle tendenze dell’estate 2018 all’intervista ad un ospite speciale, dagli sketch comici di Valentina Persia allo spazio chiamato “SOS animali” per cercare di capire come affrontare un viaggio con gli amici a quattro zampe. Ospite della prima puntata è stato Massimiliano Ossini, confermato per il terzo anno consecutivo al timone di Mezzogiorno in famiglia con Adriana Volpe, Sergio Friscia e Paolo Fox. Quest’anno, di vacanze il conduttore ne ha fatte ben poche, a causa del suo impegno con la conduzione di Unomattina Estate su Rai1, al fianco di Valentina Bisti.

Profumo d’Estate, Ossini ospite di Adriana Volpe: come muoversi in montagna

Per la prima puntata di Profumo d’Estate, Adriana Volpe ha ospitato Massimiliano Ossini nello spazio “A tu per tu…”, dedicato al racconto di una particolare vacanza. Il conduttore ed ex modello è amante dell’alta quota, può essere considerato un punto di riferimento per chi ama l’alpinismo e la montagna. Non per niente conduce Linea Bianca su Rai1, il programma che unisce la divulgazione all’approfondimento fino allo stupore dell’escursionista sulle vette più affascinanti d’Italia. Ossini ha raccontato che durante le riprese ha vissuto alcuni momenti difficili, come accaduto in Abruzzo. Per un cambiamento repentino delle condizioni meteo, è rimasto bloccato sulla montagna insieme alla troupe:

“Eravamo in contatto con i carabinieri che ci dicevano che sarebbe arrivata da lì a poco una tempesta. Per me non era una difficoltà scendere, per gli altri sì, i cameraman hanno un’attrezzatura che pesa”.

Le vacanze estive in montagna sono tutt’altra cosa: un tuffo nell’aria buona, praticando sport, facendo lunghe passeggiate tra la natura. Massimiliano Ossini ha dato alcuni consigli per vivere la montagna in sicurezza. Innanzitutto bisogna essere attrezzati, informati ed è sconsigliato andare da soli:

“Chi deve fare una escursione deve partire intorno le 7 del mattino perché verso l’ora di pranzo cambia il tempo”.

L’appuntamento con la prossima puntata di Profumo d’Estate è per sabato 1° settembre alle 17.15 su Rai2.