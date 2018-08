Riccardo Guarnieri fa una dedica speciale a Ida Platano

By Simona Tranquilli on agosto 8, 2018

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la dichiarazione d’amore di lui

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono usciti “incolumi” dopo Temptation Island. I due protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver lasciato il Trono Over tra mille peripezie sentimentali hanno deciso di mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni. La lontananza forzata ha finito però per solidificare la coppia e cementare quel rapporto nato sette mesi fa nel salotto di Maria De Filippi. In queste ore Riccardo Guarnieri è tornato sui social, postando una vera e propria dichiarazione d’amore per Ida Platano.

“Ida Platano per sempre insieme”.

Sono state queste le parole di Riccardo su Instagram. Il cavaliere pugliese, nel falò di confronto a Temptation Island ha confessato alla compagna tutto il suo amore, dichiarandosi pronto a prendersi cura di lei e del figlio Samuele, avuto in una precedente relazione. Ida e Riccardo hanno terminato l’esperienza sull’isola delle tentazioni in anticipo, l’avvicinamento della Platano con il single Davide ha portato infatti Guarnieri a chiedere il confronto immediato. A un mese dalla fine di Temptation Island la coppia nata a Uomini e Donne continua ad essere solida, pronta per il passo successivo della convivenza.



Temptation Island: Riccardo Guarnieri fa una confessione su Ida Platano

Riccardo Guarnieri su Instagram ha sottolineato l’intenzione di stare insieme a Ida per sempre. Il cavaliere di Uomini e Donne ha infatti ammesso a Temptation Island che la Platano è la donna della sua vita e che in futuro vorrebbe avere dei figli da lei. Anche Ida Platano aveva ammesso al single Davide di aver voglia di fare un altro figlio. Lunedì scorso, intervistati da Filippo Bisciglia, Ida e Riccardo hanno ammesso che presto andranno a vivere insieme. Guarnieri infatti sarebbe convinto a lasciare la Puglia per raggiungere Ida a Brescia e iniziare una nuova vita con lei. L’isola delle tentazioni ha messo a dura prova il rapporto dei due protagonisti del Trono Over. L’avvicinamento di Riccardo a una tentatrice ha finito infatti per mettere in crisi la Platano che è stata però consolata da Gemma Galgani. La 68enne di Torino è sbarcata in Sardegna proprio per consolare l’amica. Gemma era riuscita a convincere Ida a non abbandonare il reality in anticipo. Nei giorni scorsi le due amiche si sono ritrovate e hanno immortalato l’incontro sui social. La Galgani dovrebbe tornare protagonista in tv a settembre partecipando ancora al Trono Over di Uomini e Donne.