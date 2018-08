Simona Ventura dopo Temptation Island Vip farà un nuovo programma?

Temptation Island Vip: Simona Ventura pronta per un nuovo programma?

Temptation Island Vip partirà a settembre su Canale5, presto però inizieranno le registrazioni del reality e Simona Ventura ha ricordato con una foto (visibile in basso) le sue vacanze commentando:

“Una delle immagini di questa estate 2018 che mi rimane impressa nel cuore. Mi carico di energia, ready to go”.

La conduttrice di Bentivoglio si trova al momento in Sardegna, pronta per gestire al meglio la prima edizione di Temptation Island Vip. Per lei il reality di Canale5 potrebbe essere però soltanto uno dei tanti impegni professionali della stagione televisiva 2018/19. Il sito Tvblog ha infatti lanciato l’indiscrezione, ancora non confermata, che la Ventura possa essere nuovamente giudice di X Factor nel caso in cui Asia Argento fosse sollevata dal suo incarico. Il condizionale è ovviamente d’obbligo, si tratta al momento soltanto di un rumors. Certo è che la Ventura sarebbe perfetta per il ruolo dal momento che è stata già protagonista del talent sia su Rai2 che su Sky. Non è da escludere l’eventualità che l’ex moglie di Stefano Bettarini possa essere presa nuovamente in considerazione anche per il serale di Amici. Lo scorso anno infatti Maria De Filippi aveva chiamato Simona Ventura a partecipare nelle vesti di giudice.



Simona Ventura parteciperà a altre trasmissioni dopo Temptation Island Vip?

Simona Ventura si è detta carica sui social, pronta per Temptation Island Vip e per dare il via alla stagione tv 2018/19. Tra poche settimane l’isola delle tentazioni riaprirà i battenti per ospitare: Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, Valeria Marini, Patrick Baldassarri, Sossio Aruta, Ursula Bennardo, Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito. In questi giorni Stefano Bettarini ha impensierito Nicoletta Larini che non ha nascosto la sua gelosia. Tra i tentatori dovrebbe figurare il figlio di Vasco Rossi e l’ex di Mario Balotelli. L’ultima indiscrezione lanciata dal sito IsaeChia darebbe come partecipanti anche Nicolò Ferrari e Francesca Cipriani. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, se confermato nelle vesti di tentatore, potrebbe far traballare la storia di Nilufar e Giordano mentre, la Cipriani potrebbe tentare il fidanzato di Valeria Marini. Per il momento si tratta però soltanto di gossip, nessuna notizia ufficiale in merito. Intanto ferve l’attesa per l’avvio di Temptation Island Vip, il reality metterà in crisi le coppie in gioco?