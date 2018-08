Temptation Island Vip, riprese al via: la Ventura incontra le coppie

Simona Ventura inizia le registrazioni di Temptation Island Vip

Domenica 26 agosto sono iniziate ufficialmente le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality pubblicando sui profili social ufficiali le prime foto e un breve video. Nella prima immagine si vede Simona Ventura di spalle in attesa dello sbarco delle sei coppie sull’isola delle tentazioni, nel secondo scatto i tentatori e le tentatrici sono incappucciati con mantelli neri e bianchi. Nel breve video, invece, si possono notare flute in cristallo in attesa del brindisi di benvenuto. Le riprese si effettueranno in uno dei resort più completi e paradisiaci di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e dureranno 21 giorni. A mettere alla prova il loro amore saranno Stefano Bettarini e Nicoletta Larini (figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola), Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Alex Belli e Mila Suarez, dal Trono Over di Uomini e Donne arriveranno Sossio Aruta e Ursula Bennardo mentre dal Trono Classico Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Altre coppie, meno note, saranno Andrea Zenga e la fidanzata Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito. Nelle scorse ore sono iniziate a trapelare in rete i primi nomi riguardo i single, che avranno il compito di sedurre e provocare fidanzati e fidanzate. Tra questi vi sono Nicolò Ferrari, Nicolò Raniolo, Francesca Cipriani, Andrea Cerioli e Davide Rossi.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Temptation Island Vip e dureranno per le prossime tre settimane: le coppie protagoniste saranno divise in balia di tentatori e tentatrici. Simona Ventura a gestirà la situazione sentimentale delle coppie e narrerà le varie dinamiche. I colpi di scena non mancheranno: il docu-reality è sempre molto seguito e con la presenza dei personaggi famosi e di SuperSimo il successo è assicurato. Sarà pure un programma trash e volgare come lo definiscono in molti ma quasi tutti lo guardano. Probabilmente per curiosità, per identificarsi in qualche storia che avrà il medesimo fallimento sentimentale subìto o per sentirsi graziati. “Crederci sempre, arrendersi mai” è uno degli aforismi più conosciuti della Ventura: visto la sua presenza nella trasmissione potrebbe essere modificato in “Negare sempre, arrendersi mai”. Temptation Island Vip andrà in onda a ottobre: probabilmente il motivo è legato al fatto che le riprese sono iniziate tardi. Attendiamo fiduciosi qualche indiscrezione: impossibile mantenere il segreto sul destino delle sei coppie famose per così tanto tempo.