Uomini e Donne: Ludovica Valli ha un nuovo amore. LA FOTO

Ludovica Valli si è fidanzata: l’annuncio dopo Uomini e Donne

Ludovica Valli ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne qualche anno fa. Da allora è entrata nel cuore dei fan della trasmissione di Maria De Filippi e, anche a distanza di tempo, sono ancora curiosi di sapere come procede la sua vita, sopratutto quella sentimentale. Dopo la fine della relazione con Fabio Ferrara, che ora fa parte della redazione del programma di canale 5, e un breve flirt con Mattia Briga, il rapper che prese parte ad Amici qualche tempo fa, l’ex tronista sembrerebbe aver finalmente trovato l’amore. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata sul suo profilo social. Ludovica Valli ha comunicato la notizia ai suoi fan attraverso alcune clip caricate nelle stories di Instagram. Nei video spiega ai fan di Uomini e Donne quanto la vita, a volte, sia imprevedibile. E che era giusto informare tutti di questo nuovo, e importante, cambiamento nella sua vita. Ludovica, dopo la fine della sua avventura televisiva al programma di Maria De Filippi, non si è mai pronunciata in merito alla sua vita privata. Evidentemente, per farlo soltanto adesso, vuol dire che la storia d’amore con questo nuovo ragazzo è davvero importante.

Uomini e Donne: Ludovica Valli ha un nuovo compagno. LA FOTO



L’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente trovato l’amore, con nuovo compagno al suo fianco. Evidentemente, proprio per questo motivo, Ludovica Valli aveva smentito il flirt con Corona. I due erano stati avvistati insieme in un locale durante il corso di questa estate e, sempre secondo le indiscrezioni trapelate in rete, i due si sarebbero scambiati più di un bacio e non in segno di amicizia. La notizia, come prevedibile, è stata subito smentita. Sia dalla diretta interessata, che dalla sorella maggiore di Ludovica Valli, Beatrice. Quest’ultima aveva partecipato a Uomini e Donne qualche anno prima di sua sorella minore, non come tronista ma come corteggiatrice. All’epoca aveva iniziato una relazione con Marco Fantini, relazione che dura ancora oggi. Dalla loro unione, tra l’altro, è nata anche una bambina: Bianca. Che sia finalmente arrivata la volta buona anche per Ludovica? Tra l’altro, pare che i due presto lanceranno un nuovo progetto insieme, legato al mondo del fitness e del vivere in maniera sana e light. A presto la minore della sorelle Valli darà maggiori informazioni a riguardo. Tra l’altro, l’intero annuncio social, è possibile trovarlo sul suo profilo Instagram. Le clip saranno presenti soltanto per 24 ore.