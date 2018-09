Cecilia Rodriguez: il nuovo lavoro che ricorda il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Cecilia Rodriguez pronta per un nuovo lavoro

Cecilia Rodriguez è pronta per affrontare una nuova sfida lavorativa: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip d’altronde lo aveva già comunicato sui social qualche giorno fa, scrivendo una didascalia enigmatica sotto una sua foto. Sul suo profilo Instagram infatti la fidanzata di Ignazio Moser aveva postato una sua foto appoggiata ad una porta ed aveva poi scritto nella didascalia queste parole:

“Come’è? Quando si chiude una porta si apre un portone!”

Cecilia aveva precisato che la Puglia attendeva il suo arrivo e del noto ciclista, tuttavia la sorella di Belen poteva anche non riferirsi soltanto all’imminente vacanza con quelle parole. E’ infatti di pochi minuti fa la notizia di un nuovo lavoro per la modella argentina, che richiama senza dubbio la sua precedente esperienza all’interno del GF Vip. Come scritto nel sito di Alfonso Signorini 361 magazine, la giovane Rodriguez sarà infatti la protagonista del format L’armadio di Chechu, in cui la showgirl darà preziosi consigli alle sue fan di come vestirsi e soprattutto come essere sempre al top in soltanto 8 minuti.

Cecilia Rodriguez: la nuova sfida dopo il Grande Fratello Vip

Il format sembrerebbe essere costruito ad hoc per Cecilia Rodriguez: chi poteva presentarlo se non colei che aveva tenuto incollati milioni di telespettatori durante il Grande Fratello Vip per via del suo scandalo scoppiato proprio dentro un armadio? Come molti ancora ricorderanno infatti la storia d’amore tra Cecilia e Ignazio Moser era stata molto contrastata anche per la troppa passione che i due avevano mostrato davanti alle telecamere. La sorella di Belen era stata attaccata non solo di mancare di rispetto al suo ex fidanzato Francesco Monte, all’epoca tradito, ma si era ritrovata al centro di un circolo mediatico per via di alcuni presunti minuti di passione condivisi con Ignazio proprio dentro un armadio della Casa più spiata d’Italia. Chechu e Nacho avevano sempre smentito ogni cosa, affermando di non essere mai andati più avanti del semplice bacio. A distanza di un anno, la vicenda riesce ancora a catturare l’attenzione del pubblico, tanto che la Rodriguez, dopo essere stata vittima di numerose parodie, è riuscita a farne anche un lavoro. Nell’annuncio si può leggere quanto segue:

“Vedrete Cecilia in una nuova veste, o meglio, in tante vesti! Vi accompagnerà nella sua casa e vi darà suggerimenti sui look da sfoggiare nelle occasioni più disparate.”

Il format permetterà inoltre alle sue fan di acquistare online e in tempo reale i capi indossati da Cecilia con un semplice click.