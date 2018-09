Claudio Sona ospite a Storie Italiane: “Anch’io vittima degli haters”

By Marco Santoro on settembre 12, 2018

Storie Italiane: Claudio Sona vittima degli odiatori del web

Claudio Sona è stato ospite questa mattina, mercoledì 12 settembre, a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. La seconda parte della puntata è stata dedicata ad un fatto di cronaca recente. Nelle Marche, alcune famiglie hanno denunciato la presenza delle loro figlie minorenni su siti porno. Sull’episodio sta indagando la Procura dei mirori di Ancona. Secondo i primi sospetti, a diffondere le immagini sarebbe stato un loro amico e la vicenda ha coinvolto una quindicina di ragazzine. Il dibattito in studio si è poi allargato fino ad arrivare alla fenomelogia degli haters, ovvero coloro che odiano su internet, trascorrendo giorni interi ad “eruttare” il loro odio nei confronti di altre persone in maniera del tutto gratuita. Lo sa bene Claudio Sona, diventato personaggio pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne come primo tronista gay della storia televisiva italiana. A Storie Italiane, l’ex tronista ha affermato:

“Anche io sono stata vittima degli haters sul web in questi due anni”.

Eleonora Daniele, allora, ha voluto approfondire un po’ la sutiazione e lo stesso Claudio ha continuato dicendo che ci sono molti commenti sui suoi profili social pieni di odio e offese contro la sua sessualità, scelte di vita o il suo look:

“Ho avuto a che fare con offese più gravi e diffamazioni, mi sono rivolto alla magistratura, appoggiato alle denunce per difendermi”.

Claudio Sona confessa a Storie Italiane di essere vittima degli haters

Mercoledì 12 settembre Claudio Sona è stato ospite della terza puntata della nuova stagione di Storie Italiane. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva già annunciato la sua presenza nel programma condotta da Eleonora Daniele attraverso i suoi social. Il veronese ha preso parte alla puntata per parlare del rapporto tra gli adolescenti con i social. Secondo Sona, i ragazzi andrebbero seguiti e aiutati a comprendere come utilizzare al meglio Facebook, Instagram, Twitter e tutti gli altri social. Dopo la fine della sua storia d’amore con Mario Serpa, è stato spesso criticato anche dai fan della coppia che continuano ancora a darsi pace. Alla Daniele, Claudio ha raccontato di essersi rivolto ad un legale e alla polizia per alcuni commenti che andavano oltre il semplice pensiero e sfociavano addirittura in minacce di morte. Gli haters esistono e molti personaggi pubblici ci fanno i conti tutti i giorni: citiamo Barbara D’Urso, costantemente presa di mira e insultata anche in malo modo per i suoi modi di fare e per i suoi programmi.