Fedez e Chiara Ferragni sono marito e moglie: le FOTO del matrimonio

By Alessio Cimino on settembre 1, 2018

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto

Poco fa Fedez e Chiara Ferragni sono diventati a tutti gli effetti marito e moglie. La cerimonia si è tenuta nel giardino di un’antichissima villa ottocentesca a Noto. Tanti i vip accorsi all’evento dell’anno per fare le più sincere congratulazioni ai due innamorati Chiara Ferragni e Fedez. La cerimonia è iniziata circa 10 minuti prima delle 19. La fashion influencer è arrivata accompagnata dal padre. Alle sue spalle c’erano le damigelle, che le hanno sorretto il lunghissimo strascico del suo abito firmato Dior. Un abito, che è stato apprezzatissimo sui social. Ad attenderla sull’altare c’era il suo emozionatissimo futuro marito Fedez. Una volta, che i due piccioncini sono rimasti l’uno davanti l’altra al cospetto del sindaco di Noto, che ha celebrato il matrimonio, hanno iniziato a scambiarsi le promesse nuziali. E a quel punto Chiara Ferragni, evidentemente emozionata come una corda di violino, ha rivelato a Fedez:

“Non ho bisogno che il Mondo mi ami, ma una sola persona…E questa persona sei tu…”

Successivamente è arrivato il turno di Fedez, il quale è tornato a parlare della canzone, che gli ha dato modo di conoscere la sua futura sposa. Una volta finito lo scambio delle promesse nuziali è intervenuto il sindaco, il quale ha dato la sua benedizione ai due piccioncini, dichiarandoli davanti alla legge marito e moglie. I due, ovviamente, si sono poi baciati. E gli ospiti non hanno potuto far altro che alzarsi dalla loro seduta e applaudirli commossi.

Fedez e Chiara Ferragni sposi: i due si sono giurati amore eterno

