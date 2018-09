Francesco Monte choc al GF Vip: “Mi hanno augurato la morte”

Grande Fratello Vip: Francesco Monte fa una clamorosa confessione

Dal giorno in cui Francesco Monte è entrato nella casa più spiata dagli italiani non c’è stato giorno in cui non abbia fatto molto parlare i numerosi telespettatori. Difatti l’uomo ha dapprima discusso con Silvia Provvedi per via delle nomination. E successivamente è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico a casa per via di una presunta simpatia reciproca venutasi a creare con Giulia Salemi in questi giorni nella dimora “gieffina”. Ma non è finita qua perchè l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è balzato agli onori della cronaca qualche giorno fa anche per una clamorosa indiscrezione riportata dal settimanale Oggi. Di cosa si tratta? In pratica, secondo queste voci riportate dal settimanale diretto da Umberto Brindani, pare che lui e Silvia Provvedi si siano accordati per inscenare un flirt al GF Vip. Sarà davvero così? Chissà, intanto sempre Francesco Monte, poco fa, ha fatto una confessione choc, che ha turbato molto i telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi. Infatti il ragazzo, parlando a tu per tu con Martina, ha svelato:

“Un anno fa mi hanno riservato un’accoglienza in un paese in Puglia che mai mi sarei aspettato…Gli sfottò si potevano evitare…Proprio a casa mia mi è dispiaciuto…Su instagram mi mandano in direct messaggi in cui mi hanno augurato la morte…Agli hater ho sempre risposto con il sorriso…”

Insomma pare che anche Francesco Monte del Grande Fratello Vip sia stato vittima dei classici leoni da tastiera.

