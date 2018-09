Loredana Lecciso a Domenica Live: “Tra me e Al Bano c’è serenità”

By Marco Santoro on settembre 16, 2018

Domenica Live: Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non sono tornati insieme

Barbara D’Urso ha aperto la prima puntata della nuova edizione di Domenica Live col botto. In studio ha fatto il suo ingresso Loredana Lecciso per raccontare la sua verità sul triangolo amoroso che la vede protagonista con Al Bano Carrisi e Romina Power. La showgirl ha dichiarato che con Al Bano è tornata la serenità, si sono finalmente chiariti, ma non c’è stato alcun riavvicinamento sentimentale come coppia: “Abbiamo ristabilito l’affetto familiare”. Non sono mancate le repliche a Romina Power che, di recente, ha dichiarato di essere nauseata dal gossip:

“Occorre adottare degli atteggiamenti per evitarlo. Al Bano è un puro”.

La D’Urso, nel corso dell’intervista, ha sottolineato che per diverso tempo Romina ha affermato che non voleva più vedere il suo ex marito con una bionda. Dal canto suo, Loredana non è sembrata affatto turbata, specificando che lei e Al Bano resteranno sempre una famiglia unita per il bene dei figli. Le foto dei due a Cellino San Marco, che quest’estate hanno fatto il giro del web, sembrano non significare niente. La Lecciso ne ha anche approfittato per smentire il riavvicinamento tra il suo ex compagno e la Power. Qualche mese fa ad allontanare i sospetti su un incontro romantico a Milano con Romina era stato lo stesso Al Bano. I due, infatti, avevano semplicemente cenato dopo un impegno di lavoro.

Loredana Lecciso racconta la serenità ritrovata con Al Bano a Domenica Live

Dopo aver trascorso un’estate turbolenta, Loredana Lecciso è tornata in televisione. A Domenica Live, da Barbara D’Urso, la showgirl ha raccontato il suo rientro a Cellino San Marco e ha fatto diverse smentite. La donna ha raccontato di essere tornata spesso in Puglia durante l’estate per andare a trovare i figli e in diverse occasioni ha incontrato Romina Power:

“Non smetterò mai di ringraziare i miei genitori per avermi inculcato i valori di base”.

Secondo Loredana, Al Bano ha sempre detto di vedere Romina come una sorella, smentendo il ritorno di fiamma con l’ex moglie. Inoltre, ha anche negato che la frase postata sui social qualche giorno fa da Romina Junior, post cancellato dalla giovane doppio lo scoppio delle polemiche in rete, fosse rivolto a lei:

“Non credo che la frase fosse rivolta a me. Non credo avrebbe mai commesso un errore così grave o fatto una cosa tanto brutta”.

In studio sono entrate anche le gemelle Alice e Ellen Kessler che, nel corso della puntata, balleranno con Loredana e Raffaella Lecciso il famoso e storico balletto Dadaumpa.