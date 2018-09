Miss Italia la finale: Massimo Lopez presidente, Andrea Iannone giurato

Massimo Lopez presidente di giuria a Miss Italia: arriva anche Iannone

Lunedì 17 settembre su La7, e in conteporanea su La7D, andrà in onda la finale di Miss Italia 2018. La 79esima edizione dello storico concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani, sarà presentata da Francesco Facchinetti, per la quarta volta consecutiva, e da Diletta Leotta. Sulla rete di Urbano Cairo, invece, domenica 16 settembre Carolina Di Domenico presenterà un riassunto delle selezioni delle finaliste. La giuria di Miss Italia 2018 sarà composta da volti del mondo dello spettacolo, della musica, del giornalismo e dello sport. Presidenti saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi, di recente tornati insieme a teatro ed ora pronti ad esprimere il proprio voto per eleggere insieme al pubblico da casa la più bella d’Italia. I comici sono impegnati con il loro “Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show” in giro per l’Italia e saranno, tra le altre tante date e repliche, al Teatro Manzoni di Milano dal 6 all’11 novembre e dal 30 novembre al 2 dicembre al Metropolitan di Catania. In giuria anche Maria Grazia Cucinotta, terza classificata a Miss Italia 1987 e Andrea Iannone, pilota della MotoGP e fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez.

La finale di Miss Italia 2018 andrà in onda su La7 lunedì 17 settembre subito dopo la fine del Tg. A giudicare le 33 finaliste della 79edizione dello storico concorso di bellezza saranno Massimo Lopez e Tullio Solenghi che vestiranno i panni dei presidenti di giuria. Con loro ci saranno Andrea Iannone, Maria Grazia Cucinotta, lo chef e volto di Tv8 Alessandro Borghese, il giornalista Andrea Scanzi e Pupo. Da dove vengono le 33 finaliste di Miss Italia 2018? Dal Piemonte alla Puglia, dal Trentino alla Sicilia: niente da fare quest’anno per il Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta. Emoziona la presenza di Chiara Bordi in gara con una protesi ad una gamba. Carlotta Mantovan, che da lunedì debutterà a Tutta Salute su Rai3 e ad ottobre a Portobello con Antonella Clerici, consegnerà la fascia speciale in onore di Fabrizio Frizzi, scoparso il 26 marzo 2018 all’età di 60 anni per un’emoraggia cerebrale. La giornalista ha partecipato a Miss Italia nel 2001 classificandosi seconda. Fu proprio in quel magico concorso che conobbe Fabrizio Frizzi e con cui avviò una relazione pochi mesi dopo, culminata dalla nascita della piccola Stella, nel 2013, e nel matrimonio dell’anno successivo. Frizzi è stato alla guida di Miss Italia per 17 edizioni, di cui 15 consecutive, sempre in solitaria.