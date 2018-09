Nadia Toffa torna a Le Iene e ignora le polemiche. L’abbraccio dei colleghi

By Denis Bocca on settembre 30, 2018

Le Iene Show, Nadia Toffa torna in onda: i colleghi l’abbracciano

E’ la polemica della settimana: Nadia Toffa è caduta nel vortice dentro al quale vi si può trovare una certa showgirl con la quale ha litigato aspramente oppure fa tutto parte di un servizio che sta preparando proprio in questi giorni? Dichiarare che il cancro è un dono o proporre ai propri followers giochini alquanto stupidi sulle date e sull’età non sono esempi che caratterizzano la iena che, con il suo talento, è arrivata a condurre Le Iene Show anche in coppia con Nicola Savino. Proprio questa sera su Italia 1 ha avuto inizio la nuova stagione del programma ideato da Davide Parenti e, dopo il balletto di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, è entrata in studio Nadia Toffa. Visibilmente cambiata per via delle cure a cui si è sottoposta, la conduttrice è apparsa anche sopra le righe, con un tono di voce superiore al normale. Ma i colleghi non ci hanno pensato due volte e, dopo aver mandato un saluto a tutti coloro che hanno insultato il programma nel corso dell’estate, l’hanno stretta in un forte abbraccio affinché non molli la sua battaglia contro il cancro che non è assolutamente un dono, ma un demone che va estirpato con tutta la forza che si ha nel corpo e nella mente.

Nadia Toffa e la frase sbagliata sul cancro: nessuna replica a Le Iene

Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di Nadia Toffa hanno fatto insorgere diverse persone, soprattutto coloro che hanno combattuto il cancro o lo stanno ancora combattendo. Il cancro è un dono? Secondo la conduttrice de Le Iene , in un’intervista rilasciata al Corriere.it, le sue parole sono state pesanemente travisate visto che il cancro va combattuto con l’aiuto dei medici, con la chemioterapia e con la scienza, non certo con sorrisi, pacche sulle spalle e volontà d’animo. La sua battaglia contro questo demone sarà narrata all’interno di un libro in uscita a ottobre, ma resta il fatto che molti si aspettavano una replica a queste polemiche proprio questa sera su Italia 1. Invece Nadia Toffa ha preferito godersi gli applausi del pubblico e l’abbraccio dei colleghi Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.