Striscia: Veronica Gentili riceve il tapiro per la battuta su Feltri

By Marco Santoro on settembre 27, 2018

Striscia la Notizia: Veronica Gentili attapirata per Vittorio Feltri

Primo tapiro per Veronica Gentili da Striscia la Notizia. La co-conduttrice, insieme a Giuseppe Brindisi, delle puntate del weekend di Stasera Italia, il programma di approfondimento politico che va in onda su Rete 4, si è lasciata andare in un fuorionda ad esternazioni molto colorate su Vittorio Feltri, ospite in una puntata:

“Ma quanto è ubriaco? È talmente ubriaco che non riesce a parlare un po’ di politica” […] Ma quanto s’è mbriacato Che s’è bevuto?”

Intercettata a Roma da Valerio Staffelli, Veronica Gentili ha detto che ricevere il tapiro d’oro è un momento importante nella carriera di una persona. La giornalista non ha fatto delle scuse in televisione, ma l’ha già fatto con una lettera. Questa, infatti, è stata pubblicata nella giornata si oggi su Libero, a cui è seguito il commento da Vittorio Feltri e alcune fotografie prese dal suo profilo Instagram per indicare “il pulpito” da cui arriva la predica. Al direttore non ha fatto piacere tutta questa situazione. Intervistato a La Zanzara su Radio24 si era domandato chi fosse “questa qui, che titoli avesse per dare le pagelle”.

Veronica Gentili spiega a Striscia la Notizia perchè non querela Feltri

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Veronica Gentili. Qualche giorno fa Striscia la Notizia ha mostrato il fuorionda in cui dava dell’ubriaco al direttore di Libero Vittorio Feltri. L’inviato ha chiesto alla giornalista e conduttrice di Stasera Italia se querelerà Feltri per aver detto che lei è una decerebrata, un’attrice prestata al mondo del giornalismo. Veronica Gentili ha risposto che non ha intenzione di replicare a tutta questa situazione. L’inviato, al suo solito, ha poi incalzato, chiedendole come mai usasse termini da borgata, essendo che arriva dalla borghesia romana:

“Cerco di alternare un po’ i registri. Sono retaggi adolescenziali. Cioccatelo vuol dire guardalo”.

La cronista ha già chiesto scusa al direttore Vittorio Feltri, attraverso una missiva inviatagli per ribadire la propria stima e sottolineare, ancora una volta, che si trattava solo di una battuta stupida ridanciana. La lettera in questione è stata pubblicata oggi sul giornale. Feltri tornerà ospite di Stasera Italia in sua presenza? Staremo a vedere cosa succederà nelle puntate del weekend della trasmissione in onda su Rete 4, condotta dal lunedì al venerdì da Barbara Palombelli. Difficile a dirsi perchè il giornalista ha raccontato di aver telefonato al capo del programma per non essere più invitato.