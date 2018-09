Tina Cipollari fidanzata: scatta il bacio con Vincenzo Ferrara (FOTO)

Tina Cipollari bacia Vincenzo Ferrara alla luce del sole

Tina Cipollari continua ad essere al centro del gossip dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, noto hairstylist del piccolo schermo. I due si sono conosciuti tempo fa a Uomini e Donne e dalla loro unione sono nati anche i loro tre figli. L’amata opinionista del dating show di Maria De Filippi ha voltato pagina e ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara, importante ristoratore trapiantato a Firenze, e la loro storia prosegue a gonfie vele. Di recente Tina è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia del nuovo fidanzato mentre si scambiavano un bacio tra le strade fiorentine. Per tutta l’estate Tina Cipollari ha ricevuto grande attenzione mediatica riempiendo giornali e siti di gossip: da Antonio Zequila che ha dichiarato di averla frequentata e conquistata alla dolce attesa del quarto figlio, smentita in più occasioni, fino al falso ritorno di fiamma con l’ex marito Chicco. Da domenica 31 agosto Tina è tornata negli studi Elios di Uomini e Donne per registrare le puntate del Trono Over e del Trono Classico della nuova stagione che andrà in onda, come di consueto, da lunedì 10 settembre alle 14.45 su Canale 5.

Tina Cipollari: primo bacio pubblico con Vincenzo Ferrara

Con un bacio paparazzato e pubblicato dal settimanale Diva e Donna, Tina Cipollari ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore al fianco di Vincenzo Ferrara, noto ristoratore di Firenze. I due sono stati avvistati nel capoluogo della Toscana, dove hanno pranzato nel noto locale di Ferrara per poi fare shopping in centro. A fine giornata si sono diretti in albergo ma non prima di essersi scambiati un bel bacio in pubblico. La nuova fiamma della Cipollari continua a ricevere critiche e attacchi poco piacevoli sui social. Non mancano espressioni ineducate e frasi denigratorie riguardo il suo aspetto fisico e il paragone con Chicco Nalli, l’ex marito di Tina. L’amore avrà portato serenità nella vita di Tina Cipollari? Da lunedì 10 settembre inizierà la nuova stagione di Uomini e Donne: la combattiva opinionista sarà più clemente nei confronti di Gemma Galgani o è pronta a fare scintille? Nei giorni scorsa è stata mostrata una fotografia di Tina alle prese con l’imitazione della Galgani dopo la sua partecipazione a Temptation Island dove sbarcò per sostenere Ida Platano, in profonda crisi con il suo (ex) fidanzato Riccardo Guarnieri. In puntata è stato mostrato il video in questione ed è diventato subito oggetto di discussione.