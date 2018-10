Belen Rodriguez bacia un altro dopo Andrea Iannone: FOTO

By Nicolo' Cenci on ottobre 20, 2018

Andrea Iannone già dimenticato? Cosa è successo stanotte a Belen

Belen Rodriguez è stata pizzicata dal sito Tabloit questa notte a divertirsi insieme a degli amici, e non solo. L’ex fidanzata di Andrea Iannone sembrerebbe infatti che si sia spinta un po troppo, baciando sulle labbra un ragazzo. Tuttavia le cose, che sembrerebbero attestare un nuovo flirt per la bella conduttrice di Tu si que vales, non sembrerebbero essere proprio così. Infatti come spiegato dal medesimo sito che ha reso pubbliche le foto in questione, Belen avrebbe trascorso una notte brava in un ristorante romano in compagnia di soli amici. Inoltre la pagina social del sito di gossip ha così precisato:

“Tornata single da poco dopo la rottura con Andrea Iannone, sembra divertirsi un mondo, “contesa” dalle attenzioni di tre uomini. Con il pr delle star Pietro Tavallini, detto Pietrino, si scambia addirittura un bacio sulle labbra.”

Che Belu si sia quindi di nuovo fidanzata? No, Belen è ancora felicemente single. Certamente, perchè il ragazzo in questione è molto conosciuto nel mondo dello show business e lui si è sempre dichiarato fieramente omosessuale. Il sito però ha voluto concludere il suo scoop con una frase che lascerà i fan della ex coppia con l’amaro in bocca.

Belen Rodriguez bacia un ragazzo: è amore dopo Andrea Iannone?

Belen infatti, nonostante non abbia apparentemente nessun flirt in corso, sembrerebbe davvero intenzionata a godersi questi momenti di libertà dopo la crisi con Andrea Iannone, il quale ora sembrerebbe essere per la showgirl argentina solo un lontano, lontanissimo ricordo. Che sia quindi veramente così? Belen e Andrea dopo numerosissimi tira e molla, crisi passeggere e passioni ritrovate, hanno ufficializzato la fine del loro rapporto solo recentemente , ed ovviamente il gossip non si è fatto mancare. Belen, oltre ai suoi amici e a suo figlio Santiago, sembrerebbe aver ritrovato la sintonia di un tempo anche con Stefano De Martino, padre di suo figlio e che ha lasciato tutti a bocca aperta quando a Domenica In aveva commentato positivamente e con commozione la bella presentatrice di Canale 5. Iannone invece, a suo malgrado, si sarebbe reso protagonista di uno scomodo gossip insieme a Giulia Salemi, a causa delle parole della madre di lei pronunciate nel salotto di Federica Panicucci. Secondo la donna i due avrebbero avuto un flirt che è morto sul nascere per decisione della concorrente del GF Vip 2, parole che però sono state smentite nell’immediato dopo dal famoso motociclista attraverso un post su Instagram.