GF Vip e Mediaset denunciati dal Codacons per colpa di Fabrizio Corona

By Marco Santoro on ottobre 27, 2018

Codacons: esposto contro Mediaset e GF Vip per l’ospitata di Fabrizio Corona

Il Codacons ha denunciato Mediaset all’Antitrust in seguito a quanto è accaduto al Grande Fratello Vip, durante il sesto appuntamento serale con il reality show di giovedì 25 ottobre. Il motivo? Come molti avranno visto, è stato consentito a Fabrizio Corona di entrare nella Casa più spiata di Italia con una t-shirt con impresso il logo del suo ultimo marchio. Nella maggior parte dei casi, a nessuno è consentito in televisione di sfoggiare marche d’abbigliamento, le quali vengono tempestivamente ricoperte con del nastro adesivo nero, prima dell’apparizione televisiva. Sul sito, infatti, si legge che l’associazione ha deciso di denunciare Mediaset per la fattispiecie di pubblicità occulta, dove è stato mostrato a più riprese il marchio di abbigliamento creato da Fabrizio Corona. Insomma, il Codacons ha tralasciato quanto avvenuto durante la forte lite tra Corona e Ilary Blasi, “teatrino che si commenta da solo”:

“Ciò che è davvero grave, e che potrebbe realizzare un illecito punito dal nostro ordinamento, è che Mediaset abbia permesso ad un soggetto condannato dalla magistratura di sponsorizzare in diretta il proprio marchio”.

Una vera e propria “pubblicità occulta” che potrebbe costare una sanzione molto salata a Mediaset.

GF Vip e Mediaset: la denuncia del Codacons per colpa di Fabrizio Corona

Mediaset e Grande Fratello Vip sono stati denunciati dal Codacons. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha deciso di opporsi al reality show condotto da Ilary Blasi proprio a causa dell’ospitata di Fabrizio Corona, dove ci sarebbe stato un caso di pubblicità occulta. L’ex fidanzato di Silvia Provvedi, infatti, indossava un capo della sua linea di abbigliamento, con il suo marchio in bella vista, senza alcun tipo di censura. Codacons ha diffuso il comunicato sul suo sito ufficiale, nella sezione dedicata ai comunicati stampa, e si legge che è stata presentata denuncia all’Antitrust contro Mediaset perchè in puntata è stato mostrato a più riprese il marchio di abbigliamento di Fabrizio Corona. Lo scontro in diretta tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha diviso il pubblico che segue il reality show e sta continuando a far parlare e discutere, rispetto al suo incontro e confronto con Silvia. Secondo indiscrezioni, Corona avrebbe distrutto il camper della produzione dopo aver lasciato la passerella del Grande Fratello Vip zittito dalla conduttrice. Nei prossimi giorni il Codacons potrebbe fornire ulteriori spiegazioni su quanto accaduto.