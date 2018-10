Grande Fratello Vip: Daniela Del Secco non è una vera Marchesa

By Marco Santoro on ottobre 5, 2018

GF Vip: Daniela del Secco D’Aragona non ha alcun titolo di Marchesa

Daniela Del Secco D’Aragona non è Marchesa. La concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip non avrebbe alcun titolo nobiliare. Amata per le sue lezioni di bon ton e per il suo “Adorato” tanto pronunciato nella Casa più spiata d’Italia, i dubbi sulla veridicità del suo titolo da Marchesa esistono da anni. La vera famiglia milanese Secco D’Aragona aveva deciso di sconfessare nel 2013 con una nota ufficiale. A Pomeriggio 5, nella puntata di venerdì 5 ottobre, è stato reso noto il comunicato già diffuso qualche anno fa dalla stirpe milanese riguardo Daniela Del Secco:

“La signora utilizza il cognome della Famiglia ovvero fa riferimenti, peraltro neppure corretti, alla storia della Famiglia medesima alla quale non appartiene e si riserva. ogni più opportuna valutazione”.

Daniela si chiama non Secco ma Del Secco come risulta dagli elenchi dell’ordine dei giornalisti di Milano e D’Aragona se lo sarebbe aggiunto lei sfruttando la somiglianza tra i cognomi. Nella terza puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 8 ottobre, si discuterà di questo dilemma?

Daniela Del Secco D’Aragona al Grande Fratello Vip: non è Marchesa

Dal gruppo ufficiale dell’Annuario della Nobiltà Italiana, il Direttore Andrea Borella e il Segretario Emanuele Bongiorno Di Canigliari hanno posto la parola definitiva sulle velleità nobiliari, commerciali e televisive della cosiddetta Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, concorrente della terza edizione del GF Vip, che non si è fatta scrupoli ad aggiungere il cognome Aragona al proprio pur non possedendolo. Secondo il Direttore Borella del repertorio periodico genealogico, anagrafico ed araldico non ufficiale sulle famiglie nobili italiane, fiorenti ed estinte, e delle famiglie “notabili” italiane, Daniela Del Secco usa un nome d’arte e si fa chiamare così confondendosi con l’unica vera famiglia lombarda che porta il titolo di Marchese sul predicato D’Aragona. Come hanno fatto notare a Domenica Live, essendoci la Repubblica, i titoli nobiliari non hanno alcun valore. Secondo alcune indiscrezioni, Daniela Del Secco avrebbe un passato da estetista, venditrice di creme per i calli anche su una rete locale del Lazio nel corso degli anni Novanta, proprio come una Wanna Marchi qualunque, e nessuna laurea in estetologia. Insomma, la donna avrebbe creato un personaggio anche divertente, che negli anni ha conquistato molti telespettatori, e lo vive a 360 gradi senza scrupoli. Marchesa o non Marchesa ricordiamoci che “la vita è soltanto una questione di stile”. Altre verità su Daniela Del Secco saranno presto svelate.