Incidente Linus: come sta ora il conduttore di Radio Deejay (FOTO)

By Marco Santoro on ottobre 27, 2018

Linus di Radio Deejay ha avuto un incidente: come sta ora

Linus ha avuto un incidente. Il conduttore di Radio Deejay è caduto. In bici? Da una moto? No! A piedi. È stato lo stesso a raccontare la vicenda sul suo profilo Instagram e questa brutta caduta gli è costata tre punti e naso rotto:

“Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa”.

“In bocca al lupo, vecchio leone”, rispondono i suoi tanti followers, troppo spesso abituati a disavventure di questo tipo dello sportivo. Anche Fiorello ha condiviso la foto postata da Linus su Instagram, commentando ironicamente che ad una certa età sarebbe meglio starsene a casa:

“Anche a Milano gli alberi hanno radici esposte…Ahia!”

Insomma, una vera e propria frecciatina simpatica, da sempre appassionato di sport, in particolare della maratona. Venerdì 26 ottobre Linus è stato intervistato da Peter Gomez a La Confessione, il programma in onda sul canale Nove. La voce di Deejay Chiama Italia, la trasmissione radiofonica che conduce con Nicola Savino, ha svelato che con Claudio Cecchetto, fondatore di Radio Deejay, non c’è mai stata una grande amicizia e poi ha parlato anche di Fabio Volo, definendo i suoi libri per lui “un po’ troppo femminili come atteggiamento e come tipo di argomento di riferimento”.

Incidente Linus: brutta caduta per il direttore artistico di Radio Deejay. FOTO

Brutta giornata per il conduttore di Radio Deejay: Linus ha avuto un incidente mentre era per strada. Inavvertitamente, inciampando in una radice durante una corsa, non è riuscito a pararsi e si è rotto il naso. Fortunatamente niente di grave, ma l’uomo, purtroppo, si è beccato tre punti di sutura. La foto pubblicata da Linus sul suo profilo Instagram è spaventosa: si vedono chiaramente le escoriazioni sul viso. Un volto davvero tumefatto e con alcune ferite piuttosto serie ben visibili. Tanti i commenti e gli auguri di pronta guarigione dei suoi tanti followers arrivati sul profilo della voce di Deejay Chiama Italia nel giro delle ultime ore. In collegamento telefonico a Deejay Football Club, il programma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, Linus ha spiegato l’incidente di cui è stato vittima e ha svelato le sue condizioni di salute:

“Correvo forte, ho inciampato in una radice, c’erano anche dei paletti, non sono riuscito a proteggermi abbastanza e ho picchiato la faccia”.

L’umore è buonissimo però Linus ha dovuto rinunciare, almeno per oggi, ad un importante lavoro in Sicilia.