L’Intervista, Carlo Conti: “Ho legato con pochi nel mondo della Tv”

By Alessio Cimino on ottobre 17, 2018

Carlo Conti a L’Intervista confessa di avere pochi amici nel mondo della Tv

Domani tornerà in seconda serata su Canale 5 il programma condotto da Maurizio Costanzo L’Intervista. Come rivelato pocanzi dal giornalista Gabriele Parpiglia la puntata di domani sera sarà anche l’ultima del primo ciclo. E l’ospite d’eccezione, che verrà intervistato da Costanzo sarà nientepopodimeno che il popolare conduttore di Tale e Quale Show Carlo Conti. Quest’ultimo, come anticipato da GossipBlog.it, ha parlato di sua moglie, di suo figlio e della perdita del padre. A tal proposito ha rivelato al marito di Maria De Filippi:

“Il mio babbo è morto che io avevo 16 mesi…Sono cresciuto solo con la mamma che si è rimboccata le maniche partendo da zero, però non mi ha mai fatto sentire la mancanza del babbo…”

Successivamente Costanzo ha chiesto a Carlo Conti di Fabrizio Frizzi, il quale è venuto a mancare qualche mese fa. E Conti, pensando proprio al forte legame costruito con il suo collega nonchè amico, ha confessato al giornalista:

“E’ importante ricordare sempre Fabrizio…Nel mondo della Tv credo di aver legato molto solo con Antonella Clerici, con Fabrizio e con Maria De Filippi…”

In pratica l’uomo ha rivelato, che non sia proprio semplice avere tanti amici nel mondo dello spettacolo. Per tale ragione ha legato con pochissimi suoi colleghi, tra i quali anche il compianto Fabrizio Frizzi.

L’Intervista: le dichiarazioni di Carlo Conti

Carlo Conti ospite di Maurizio Costanzo a L’Intervista. L’ultima puntata del primo ciclo del talk condotto dal popolare giornalista andrà in onda domani in seconda serata su Canale 5. E l’ospite intervistato dal marito della De Filippi, come detto pocanzi, sarà Carlo Conti, il quale è tornato a parlare di Fabrizio Frizzi, asserendo di sentire molto la sua mancanza. Successivamente, come anticipato da GossipBlog.it, ha anche voluto parlare di sua moglie e di suo figlio Matteo. E proprio sulla moglie ha rivelato:

“Beh ora è tutto. E’ l’altra metà della mela, è la mia famiglia, è la madre di Matteo…E’ l’amore…”

In pratica l’amato conduttore di Tale e Quale Show ha confessato a Costanzo di considerare sua moglie l’amore più grande della sua vita, soprattutto perchè gli ha donato il regalo più bello del Mondo: suo figlio Matteo. L’arrivo di suo figlio, ha aggiunto Conti, è stata un’emozione unica, che nessun Sanremo o chissà cos’altro avrebbe mai potuto dargli. Per chi fosse interessato a seguire L’Intervista non resta che sintonizzarsi domani in seconda serata su Canale 5.