Lisa Fusco: “Elia eliminato? C’è chi non dà nulla al GF Vip”

Elia Fongaro fuori dal Grande Fratello Vip: la rabbia di Lisa Fusco

L’eliminazione di Elia Fongaro avvenuta ieri in diretta al Grande Fratello Vip 3 ha lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca, compresi alcuni ex concorrenti del reality. Dopo lo sfogo di Enrico Silvestrin, anche Lisa Fusco ha voluto dire la sua in merito, scrivendo un commento sotto l’ultima foto dell’ultimo eliminato di questa edizione. La soubrette napoletana si è detta molto delusa per la decisione del pubblico, il quale però non avrebbe nessuna colpa: come sottolineato anche da Silvestrin infatti a penalizzare la posizione di Fongaro sarebbe stata la redazione della trasmissione e ovviamente anche Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ieri infatti l’ex velino di Striscia la Notizia è stato descritto come un razzista, e sia la conduttrice che l’opinionista avevano condannato tale comportamento, nonostante le parole che avesse detto contro Francesco Monte (insultato per essere nato in Puglia) non fossero nemmeno così tanto gravi. Fatto sta, che la Fusco ha così scritto sul profilo Instagram di Elia:

“Non dovevi uscire, mi dispiace perché eliminare te quando c’è chi non dà nulla al programma? Mi sembra molto strano. Pazienza! Ormai si è capito…”

Grande Fratello Vip 3: Lisa Fusco contro l’eliminazione di Elia Fongaro

Che cosa avrà mai voluto dire Lisa Fusco sotto l’immagine di Elia Fongaro con le parole “ormai si è capito”? Che la soubrette abbia voluto forse gettare l’ombra sulla correttezza del Grande Fratello Vip e dei suoi autori? Molti comunque hanno appoggiato il messaggio della Fusco, affermando che aveva ragione quando diceva che molti concorrenti ancora in gara non avevano dato proprio nulla al programma di Canale 5. Martina Hamdy per esempio, che ieri era al televoto contro Elia, per la maggior parte del pubblico, almeno leggendo su Twitter, sarebbe dovuta uscire. Che sia stato proprio il processo che era stato originato ieri in diretta contro l’ex velino a farlo alla fine uscire? Oppure Elia è stato eliminato a causa della sua relazione con Jane? La Alexander, che ha ottenuto il tanto ambito appoggio del figlio proprio oggi riguardo alla sua storia con Elia, ieri sera si era lasciata andare ad un commovente pianto, sentendosi la causa principale dell’eliminazione di Fongaro. In seguito all’uscita dalla Casa dell’ex velino, anche Enrico Silvestrin aveva usato i suoi social per urlare il suo parere a riguardo, affermando che l’eliminazione del suo ex coinquilino era stata un’eliminazione d’ufficio, e che era stato vittima di un vero massacro mediatico.