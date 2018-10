Pomeriggio 5: Barbara d’Urso messa in imbarazzo da Pasquale Laricchia (VIDEO)

By Alessio Cimino on ottobre 3, 2018

Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque: Pasquale Laricchia nella bufera

E’ da poco finita una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte del programma quotidiano di Canale 5 Barbara d’Urso ha affrontato temi più leggeri coi i suoi ospiti, tra i quali anche la influencer Deianira Marzano e Pasquale Laricchia. L’argomento portante del talk è stato il seguente: “Nord contro Sud”. E su questo tema Deianira ha esordito, dicendo:

“A parte Pasquale Laricchia, dal sud sono nate tante menti eccelse…”

E Pasquale non l’ha presa affatto bene, dichiarando che avrebbe lasciato lo studio. Successivamente la conduttrice ha cercato di calmarlo, ma non c’è stato niente da fare. Infatti Pasquale non ha potuto trattenere tutta la sua rabbia, arrivando anche a dire a Deianira:

“Ma tu sei un’influencer di che cosa? Dei finocchi?”

Un’esternazione, che ha fatto adirare visibilmente la d’Urso, la quale ha chiesto immediatamente spiegazioni all’uomo. Quest’ultimo ha poi rivelato, che questo sarebbe un modo di dire pugliese per criticare chi avrebbe detto sciocchezze. Una spiegazione, che non ha convinto affatto il pubblico a casa, il quale sui social ha protestato veemente contro il personal trainer.

Pomeriggio 5: Pasquale Laricchia fa arrabbiare Barbara d’Urso (VIDEO)

Oggi Pasquale Laricchia è stato protagonista a Pomeriggio Cinque di un incredibile diverbio con la influencer Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, nel talk dedicato al “nord contro sud”, ha subito esordito facendo una battuta contro l’ex concorrente del Grande Fratello. Una battuta, che ha fatto davvero andare su tutte le furie l’uomo, il quale ha minacciato di abbandonare lo studio se non avesse ricevuto immediatamente le scuse da parte della donna. A quel punto si è scatenato un bel parapiglia tra i due, tanto che la stessa Barbara d’Urso ha faticato non poco a riportare l’ordine in studio. Finita qua? Nemmeno per idea perchè Pasquale, per attaccare Deianira, ha fatto un’uscita davvero spiacevole, che ha messo in imbarazzo la stessa conduttrice e ha fatto storcere il naso ai tanti telespettatori.

IL VIDEO della battuta di Pasquale che ha creato polemiche: https://www.instagram.com/p/BoemgdlinKh/?taken-by=indifferenzaastrale

In pratica, come è possibile vedere da questo video, Pasquale Laricchia ha criticato Deianira, accusandola di essere la influencer dei “finocchi”. Una dichiarazione, che ha lasciato di stucco un po’ tutti, e ha fatto innervosire Barbara d’Urso, la quale gli ha chiesto immediatamente spiegazioni. L’uomo, decisamente imbarazzato, ha subito risposto che questo sarebbe un modo dire in Puglia inerente alle persone che hanno detto una sciocchezza. Una spiegazione che non ha convinto del tutto gli spettatori da casa. Pasquale avrà detto la verità? Oppure ha fatto una battuta omofoba?