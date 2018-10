Temptation Island Vip, Paola Caruso: “Ivan è falso e arrivista”

By Maurizio Riccio on ottobre 4, 2018

Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip è falso? Parla Paola Caruso

Temptation Island Vip è quasi giunto al termine della sua prima edizione. Tra tutti, Ivan Gonzalez è uno dei tentatori che è spiccato nel corso della messa in onda di queste puntate. Il modello spagnolo ha attirato non solo l’interesse del pubblico da casa, ma anche quello di Valeria Marini ed è proprio alla showgirl che Paola Caruso si rivolge in una recente intervista, riportata sul web da Gossip e Tv. Cosa ha detto l’opinionista di Barbara d’Urso? Paola ha messo in guardia la protagonista indiscussa di Temptation Island Vip, dicendole che conosce bene Ivan Gonzalez ed è, secondo la Caruso, una delle persone più false e arriviste che lei conosca.

Con tutto il rispetto per Valeria Marini non penso che lei gli possa piacere. Lui è un approfittatore. Sta recitando, me ne accorgo da ciò che dice.

Ha affermato Paola Caruso. I due si sono conosciuti durante l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. Tra i due, tra l’altro, c’era anche stata una sorta di frequentazione, avvenuta sempre sotto l’occhio vigile delle telecamere. Va considerando anche che Ivan non è nuovo al mondo dei reality. Il suo debutto sul piccolo schermo si deve alla sua partecipazione alla versione spagnola di Uomini e Donne.

Paola Caruso dà del falso a Ivan Gonzalez di Temptation Island Vip

Nonostante Paola Caruso sia scomparsa da qualche tempo dai salotti televisivi, per via della sua partecipazione a Pechino Express, ha commentato ugualmente la prima edizione di Temptation Island Vip. L’opinionista di Barbara d’Urso ci ha tenuto a mettere in guardia Valeria Marini che nel corso della messa in onda della trasmissione è sembrata particolarmente attratta da Ivan Gonzalez, uno dei tentatori scelti quest’anno dalla produzione del programma. Paola Caruso, negli scorsi anni, ha avuto modo di conoscere bene il modello spagnolo e proprio per questo motivo si è sentita il dovere di mettere in guardia la showgirl. Secondo l’opinionista, Ivan Gonzalez starebbe soltanto recitando per attirare un briciolo di popolarità in più. Paola ha sentito il dovere di mettere in guardia la sua amica e collega anche se, è bene specificare, Temptation Island Vip viene registrato qualche tempo prima della messa in onda. Quindi, qualsiasi avvertimento o consiglio fatto ora, è completamente inutile, visto che ogni decisione è stata già presa. Valeria avrà scelto il bel tentatore spagnolo o ha deciso di continuare la sua relazione con Patrick?