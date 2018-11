I bastardi di Pizzofalcone 2, ultima puntata: Lojacono tradisce tutti

By Simona Tranquilli on novembre 5, 2018

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: sesta puntata del 12 novembre

Le vicende personali di Giuseppe Lojacono finiranno per generare un terremoto nelle vite dei colleghi e soprattutto della compagna, Laura Piras. L’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 andrà in onda lunedì prossimo, 12 novembre, su Rai 1. La serie ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni arriva così all’epilogo di stagione. Tutti i nodi arriveranno al pettine e il passato busserà con insistenza alla porta del personaggio interpretato da Alessandro Gassmann. L’ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 farà finalmente luce sullo scandalo che ha colpito l’Ispettore Lojacono quando era in servizio in Sicilia. Nella sesta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 la squadra di Giuseppe Lojacono si troverà di fronte a un altro terribile caso da risolvere. Un caso di abusi e di violenza che toccherà i poliziotti di Pizzofalcone. Nella scorsa puntata la squadra di Lojacono ha indagato sull’aggressione di un uomo, apparentemente senza identità. Il lavoro di Lojacono e della sua squadra ha portato poi alla luce il passato oscuro della vittima e legami sottesi. L’intuito del personaggio interpretato da Alessandro Gassmann è stato come al solito fondamentale per scoprire i responsabili della terribile aggressione.



I bastardi di Pizzofalcone 2, trama 12 novembre: Lojacono è corrotto?

Le anticipazioni dell’ultima puntata del 12 novembre de I bastardi di Pizzofalcone 2 svelano che Giuseppe Lojacono indagherà sul caso di una ragazza. Una verità indicibile verrà alla luce del sole. La giovane sembrerà essere vittima di abusi e il suo aggressore sarà proprio il padre. Una realtà che sconvolgerà Lojacono e la sua squadra. Una trama di bugie e verità abilmente intrecciate per creare suspense e far deragliare le indagini. A denunciare alla Polizia la presunta violenza sarà un’insegnante di Martina. Attraverso un compito in classe infatti, la ragazza svelerà le violenze subite dal padre. Il tema indirizzerà la squadra di Alessandro Gassmann verso la verità. Nella sesta puntata de I bastardi di Pizzofalcone anche il passato di Lojacono si ripresenterà prepotentemente. L’ispettore avrà degli atteggiamenti indecifrabili e sembrerà un’altra persona. Alessandro Gassmann è stato veramente un poliziotto corrotto durante il servizio svolto in Sicilia? Dopo la quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, l’ispettore sarà pronto a tradire i suoi colleghi e la fiducia della compagna Laura Piras? L’appuntamento perciò con i segreti de I bastardi di Pizzofalcone 2, con Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann è per lunedì prossimo, 12 novembre alle 21.25 su Rai1.