Verissimo in onda sabato: Toffanin e Pier Silvio Berlusconi fuori pericolo

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi messi in salvo: Verissimo ci sarà

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, in queste ultime ore, hanno finalmente lasciato il loro castello Bonomi-Bolchini di Portofino. A riportare la notizia è stato poco fa il blog FanPage.it. Come molti sapranno, per via del maltempo, la coppia è stata impossibilitata a lasciare la loro magione a Portofino. Per tale ragione Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono stati costretti a prolungare la loro permanenza nella ridente cittadina ligure. E come riportato pocanzi dal blog FanPage.it, finalmente i soccorsi sono riusciti a metterli in salvo. In base sempre a quanto riportato dal popolare blog, la coppietta ha deciso di rimanere comunque in Liguria, più esattamente in un hotel nella località di Santa Margherita, luogo in cui va anche a scuola il loro primo figlio. In queste ultime ore sono stati raggiunti anche dalla madre della popolare conduttrice di Verissimo. A proposito della trasmissione in onda ogni Sabato pomeriggio su Canale 5, nonostante questo imprevisto, andrà regolarmente in onda. Difatti la Toffanin pare abbia già registrato diversi giorni fa la puntata di Verissimo. Tra gli ospiti che intervisterà la Toffanin ci sarà anche la ex moglie di Gigi Buffon Alena Seredova.

Verissimo regolarmente in onda: Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lasciano il castello

