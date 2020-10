Mare fuori: Giacomo Giorgio gira una nuova fiction con Lino Guanciale

Mare fuori, l’attore di Ciro rivela: “Girerò la nuova fiction Rai Sopravvissuti”

Mare fuori, la fiction di Rai2 diretta da Carmine Elia, sta ottenendo un discreto successo. Le storie di alcuni adolescenti detenuti in un carcere minorile di Napoli stanno appassionando i telespettatori. Uno dei protagonisti di Mare fuori è un attore emergente, Giacomo Giorgio, che interpreta il ruolo di Ciro, un piccolo boss della malavita. Nelle dichiarazioni di Giacomo Giorgio riportate su Tv Mia si può leggere che presto l’attore girerà una nuova fiction, Sopravvissuti, accanto a Lino Guanciale. Sopravvissuti è la versione italiana della produzione internazionale Survivors. La serie racconta la storia dell’imbarcazione Arianna che, salpata da un porto della Liguria, si ritrova in mezzo a una tempesta e sparisce misteriosamente insieme al suo equipaggio. Dopo una anno verranno ritrovati sette superstiti. Dice Giacomo Giorgio: “Il mio prossimo impegno? Ancora da protagonista in una fiction Rai, Sopravvissuti”.

Anticipazioni Mare fuori, Giacomo Giorgio: “Il mio primo film a 17 anni”

Giacomo Giorgio è il protagonista di Mare fuori insieme ad altri giovani attori tra cui Valentina Romani che interpreta Naditza (l’attrice ha fatto una confessione sul suo personaggio). Ma come ha iniziato a recitare Giacomo Giorgio, Ciro in Mare fuori? Si legge su TvMia:

“Mi sono trasferito a Roma, dove ho continuato a studiare recitazione e dove mi sono affidato a un’agenzia. Iniziai con i provini: a soli 17 anni fui preso per recitare in The Happy Prince-L’ultimo ritratto di Oscar Wilde”.

In seguito Giacomo Giorgio ha recitato in Non c’è campo di Moccia, in una puntata di I bastardi di Pizzofalcone e ora in Mare fuori. A breve sarà sul set di Sopravvissuti con Lino Guanciale.

Mare fuori, Giacomo Giorgio (Ciro): “Spero di poter far sognare chi è in difficoltà”

Giacomo Giorgio ha visto tanti film in vita sua, film che l’hanno aiutato a volare con l’immaginazione e a sognare. Dice l’attore: “Spero con i personaggi che interpreto di poter far sognare le persone in difficoltà e di aiutarle a stare un pò meglio”. L’appuntamento con la terza puntata di Mare fuori è per stasera alle 21:20 circa su Rai2.