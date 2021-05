Giuliano Sangiorgi (Negramaro) vita privata: età, altezza, compagna, figlia

Giuliano Sangiorgi, chi è, Negramaro, età, altezza, peso

Giuliano Sangiorgi è uno dei cantanti italiani più apprezzati, leader del gruppo Negramaro, la sua inconfondibile voce mette d’accordo tutti gli appassionati di musica. Giuliano, alto 1 metro e 73 centimetri per 74 kg, nacque a Nardò, in provincia di Lecce, nel 24 gennaio 1979. Il padre era Gianfranco, scomparso nel 2013, e la madre si chiama Carmelina Serio. Per quanto riguarda gli studi Giuliano ha frequentato il liceo classico. Nel 2000, alla giovane età di 21 anni fonda i Negramaro, il suo gruppo musicale, destinato a trovare una popolarità incredibile in Italia, gruppo diventato poi uno dei capisaldi della nostra musica. Nel 2005 partecipano al Festival di Sanremo con la canzone Mentre tutto scorre. Nel 2008 invece Giuliano Sangiorgi collabora con Jovanotti all’album di successo Safari, mentre i due artisti nel 2009 creano il progetto Domani per l’Abruzzo, volto a sostenere la regione tremendamente colpita dal violentissimo terremoto de L’Aquila.

Giuliano Sangiorgi, compagna, figlia, vita privata, Emma Marrone

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è sentimentalmente legato a Ilaria Macchia, dalla quale, il 3 novembre 2018, ha avuto la figlia Stella, alla quale è veramente molto legato, come dimostra un commovente post che Sangiorgi pubblicò in occasione del suo secondo compleanno. In passato si era vociferato anche di una rapporto oltre il lato professionale di Giuliano Sangiorgi con la cantante Emma Marrone. Tuttavia la notizia non è mai stata confermata dai diretti interessati, lasciando presagire che si trattasse di un nulla di fatto. Sangiorgi e Ilaria sono molto legati ma non sono mai convolati a nozze.

Giuliano Sangiorgi ospite a Domenica In da Mara Venier

Oggi Giuliano Sangiorgi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In (disponibili le anticipazioni della puntata) e il cantante dunque si racconterà a 360° davanti alla padrona di casa. Sicuramente sarà un modo per scoprire lati privati della vita di uno dei più grandi artisti italiani.