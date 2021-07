Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati? Lei chiarisce la situazione

Uomini e Donne, Chiara Rabbi smentisce la crisi con Davide Donadei: “Stiamo ancora insieme”

Chiara Rabbi, che nei mesi scorsi protagonista a Uomini e Donne da cui è uscita fidanzata con il tronista Davide Donadei, é sempre molto attiva sui social e condivide con i fan molti aspetti sia della vita privata individuale che di coppia. Nelle ultime ore si è pensato che Chiara Rabbi e Davide Donadei fossero arrivati a capolinea. Il motivo? Chiara, che sin dal giorno della scelta a Uomini e Donne non si è mai vista separata da Davide, nelle ultime ore è tornata a Roma da sola e ciò ha fatto sospettare ai fan una presunta crisi fra i due, ma l’ex corteggiatrice ha voluto specificare su Instagram l’inesattezza di tale rumor: “Sono tornata a Roma per mille motivi diversi, ma io e Davide stiamo ancora insieme e non ci siamo lasciati”. Chiara infatti è stata a Roma solo un giorno per poi riconciliarsi in Puglia con la sua metà.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi replica alle critiche: “Non parlate se non sapete”

La coppia formata da Chiara Rabbi e Davide Donadei si è spesso trovata nel mirino di chi ama criticare, anche senza alcun motivo specifico. Nelle ultime ore, Chiara Rabbi infatti è stata criticata su Instagram da chi suppone si faccia mantenere economicamente dal suo fidanzato, ma così non è, i due infatti lavorano insieme e molto duramente al ristorante di proprietà di Davide Donadei, e Chiara ha voluto replicare su Instagram a tali insinuazioni sul suo conto dichiarando: “Che pesantezza, non parlate se non sapete”.

Chiara Rabbi e Davide Donadei in vacanza con Matteo Ranieri? L’indiscrezione

Chiara Rabbi e Davide Donadei negli studi di Uomini e Donne non hanno trovato solo l’amore, ma anche l’amicizia. Un legame profondo che la coppia ha instaurato negli studi di Maria De Filippi è quello con Matteo Ranieri, ex fidanzato e corteggiatore di Sophie Codegoni, che proprio di recente ha parlato dei suoi problemi d’ansia. I tre infatti si sono già riuniti una volta e, come anticipato da Chiara di recente, puntano a rivedersi per la fine dell’estate per passare qualche giorno insieme. Andranno in vacanza o sarà una semplice reunion?