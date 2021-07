Simona Ventura più furiosa che mai: “Maledetti”, il motivo del durissimo attacco

Simona Ventura si lascia andare ad un duro sfogo: “Vi dovete vergognare”. Cosa è successo

Nelle ultime ore l’Italia è stata ed è ancora vittima di una disastrosa tragedia: la Sardegna, una delle regioni più belle ed apprezzate é in fiamme. Sono più di 1500 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e sono innumerevoli le strutture e le campagne ormai totalmente distrutte. Simona Ventura, furiosa come non mai, si è lasciata andare ad un duro sfogo sulla questione, prendendosela a pieno con i piromani che avrebbero causato la tragedia: “Vi dovete vergognare!(…)Orrendi piromani, che siate maledetti”.

Simona Ventura senza freni: “Siete dei pezzenti”

Simona Ventura che da sempre è molto attiva sui propri social, alla scoperta delle tragiche notizie riguardanti i gravi incendi che stanno colpendo la Sardegna, non è riuscita a stare in silenzio, infatti nelle ultime ore, la celebre conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto delle fiamme attaccando duramente i presunti colpevoli della situazione, ovvero i piromani: “Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimento”. Simona Ventura, che di recente ha difeso il figlio di Barbara D’Urso da alcune critiche, non è stata la sola ad esprimere dolore e vicinanza a tutti i colpiti da questo grave avvenimento, ma sono davvero molti i personaggi pubblici che hanno commentato la drammatica situazione pubblicamente.

Simona Ventura amareggiata per gli incendi in Sardegna: come lei anche Andrea Zelletta, Gemma Galgani e tanti altri Vip

Non solo Simona Ventura, ma sono tanti i personaggi pubblici e televisivi che hanno commentato la tragedia degli incendi in Sardegna sui propri social. Tra i tanti abbiamo Andrea Zelletta, ex concorrente del GF Vip 5 che nelle sue storie Instagram ha scritto: “Sperando che tutto possa finire al più presto, forza Sardegna”, ma anche Gemma Galgani, storica dama del parterre femminile di Uomini e Donne, ha espresso vicinanza agli abitanti delle zone colpite dalle fiamme scrivendo su Instagram: “Grande solidarietà per la Sardegna devastata dalle fiamme”.