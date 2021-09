Guendalina Tavassi, foto con occhio nero. La figlia: “Dovete vergognarvi!”

Guendalina Tavassi, la figlia posta una foto della madre con un occhio nero

Guendalina Tavassi lascia senza parole i suoi fan. La donna, ex concorrente del Grande Fratello 11 e, successivamente, concorrente dell’Isola dei Famosi, avrebbe fatto alzare un polverone intorno alla propria persona. L’ex gieffina ultimamente era stata al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Il suo matrimonio con con Umberto D’Aponte, da cui ha avuto due figli, è arrivato al capolinea, iniziando un nuovo capitolo della propria vita con Federico Perna, appartenente al mondo della ristorazione. Guendalina Tavassi, però, non sembra affatto essere in un momento facile per lei. Sembrerebbe, infatti, che l’influencer, opinionista e showgirl sia stata vittima di atti di violenza. Sui profili social è comparsa una sua foto con il volto tumefatto.

Guendalina Tavassi, la foto con il volto tumefatto ripostata anche dalla figlia

Guendalina Tavassi, ha postato una foto con il volto tumefatto e un occhio visibilmente nero. Tale immagine per i suoi fan, e non solo, è la prova che il personaggio in questione sia stato vittima di un’aggressione fisica di un certo livello. A postare la foto non è stata solo la showgirl, ma anche la figlia Gaia Nicolini che è rimasta vicina alla madre dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte.

“A ridurre mia madre così, che schifo. Vergogna, sono senza parole.”

Queste le parole di rabbia della figlia di Guendalina Tavassi, infatti, non sarebbe nuova a scene di violenza nei suoi confronti. Pochi giorni fa, infatti, l’ex gieffina aveva subito un altro sopruso trovando la propria macchina distrutta. Il mistero si infittisce ancora di più dato che sia Guendalina Tavassi che la figlia hanno levato le immagini postate sui loro profili social forse pentite del gesto. Tale azione, però, non è servita poi a molto. Numerosi, infatti, i fan che si sono accorti dell’accaduto e che hanno provveduto a mettere nuovamente in circolazione la foto in questione.

