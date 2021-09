Pomeriggio 5, opinionista esclusa da Barbara d’Urso: arriva lo sfogo

Pomeriggio 5, lo sfogo di Veronica Satti dopo l’esclusione dai salotti di Barbara d’Urso

Veronica Satti, opinionista che abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello e nei salotti di Barbara d’Urso, è ormai lontana dalla tv. Dopo il cambio di linea editoriale di Pomeriggio 5, infatti, l’opinionista non è stata più invitata a prendere parte alla trasmissione. I suoi seguaci più fidati si sono ovviamente accorti della sua assenza e le hanno rivolto alcune domande su Instagram, a cui lei ha risposto con una serie di stories. Ha innanzitutto detto di aver visto la nuova impostazione del programma pomeridiano della d’Urso: “Mi piace molto com’è adesso impostato Pomeriggio 5“, prima di rendere pubblico un suo desiderio: “Ammetto che mi piacerebbe fare gavetta nel mondo della cronaca”.



Veronica Satti dopo l’esclusione da Pomeriggio 5: “Il mio sogno, fare la scrittrice”

Nelle stories pubblicate nella giornata di ieri, la Satti ha brevemente ripercorso, in un primo momento, la sua carriera televisiva: “In televisione sono conosciuta perché ho fatto il Grande Fratello e poi ho fatto l’opinionista per un paio di anni”. Successivamente, ha raccontato ai suoi follower quello che è il suo sogno oggi, archiviata l’esperienza di Pomeriggio 5: “Fare la scrittrice, nonostante la dislessia”. E infatti l’ex opinionista di Barbara d’Urso ha già pubblicato un primo romanzo, che parla delle malattie invisibili. Starebbe poi lavorando ad altri due romanzi, uno dei quali, assicura la Satti, “uscirà presto”.

Pomeriggio 5, l’ex opinionista di Barbara d’Urso ammette: “Non ho mai pensato di fare l’opinionista a vita”

Veronica Satti è quindi poi giunta a parlare di come ha preso questa esclusione dai salotti di Barbara d’Urso ed ha ammesso: “Non ho mai pensato di fare l’opinionista a vita, ho lasciato la tv ad aprile perché volevano farmi pubblicizzare il libro spremendomi un po’ su mio padre. Così me ne sono andata via da quel contesto.” Poi ha citato Karina Cascella, che proprio qualche giorno fa si è sfogata sul trattamento riservatole da Barbara d’Urso: “Ad ogni modo però sono allineata al pensiero di Karina Cascella: quello di fare l’opinionista era il piano B, non il piano A”. Questa esclusione da Pomeriggio 5, quindi, non sembra preoccupare la figlia di Bobby Solo, che ha infine dichiarato: “Farei qualsiasi altro lavoro se mi trovassi in difficoltà, non ho attacchi di divismo”.

Giambattista Sozzi