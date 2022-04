Celeste e Giuseppe, Ultima Fermata: lei lo ama anche se lui l’ha tradita

Chi è la nuova coppia di Ultima Fermata: lui l’ha tradita, ma lei dice di amarlo

Ultima puntata del programma condotto da Simona Ventura ogni mercoledì su Canale5: cosa riserverà il futuro alle coppie che vi partecipano? Riusciranno a risolvere i loro problemi sentimentali e a prendere l’ultimo treno disponibile verso la felicità oppure scenderanno a piedi e, facendo armi a bagagli, andranno verso un nuovo e inesplorato orizzonte? Tra le coppie che parteciperanno stasera anche quella composta da Celeste e Giuseppe: lui l’ha tradita, ma lei continua, nonostante questo, ad amarlo, e infatti non ha intenzione di darsi per vinta, e ha deciso di partecipare al programma perché vuole a tutti i costi riprendere in mano la sua vita con lui perché il sentimento che prova è vivo e autentico, soprattutto.

Celeste e Giuseppe si mettono alla prova nel programma di Simona Ventura

Stasera a Ultima Fermata la coppia si metterà alla prova per vedere se il loro rapporto si può salvare o se è destinato all’olio più crudele. Lui l’ha tradita e questo ha portato la coppia a una sorta di capolinea, ma lei non vuole darsi per vinta e, mossa da un sentimento, ha deciso di provare il tutto e per tutto al fine di salvare il rapporto. Lui, però, sembra intenzionato a cambiare vita in maniera definitiva e a partire per una nuova avventura senza di lei. Lui sembra essere stufo del comportamento dei lei che lo tratta più come un bambino che come il suo partner. Questa sera il pubblico assisterà alla loro delicata vicenda e chissà che non finisca nel migliore dei modi.

Ultima Fermata non vola negli ascolti: traballa il futuro dello show ideato da Maria De Filippi

Purtroppo il programma ideato da Maria De Filippi non brilla negli ascolti e la seconda edizione sembra essere solo un miraggio. Il futuro dello show traballa e in questo momento i vertici Mediaset non sembrano entusiasti degli ascolti ottenuti settimana dopo settimana. Simona Ventura non ha paura del flop del programma di Canale5 e può considerare Citofonare Rai2 come una sorta di spiaggia sicura, che condivide con Paola Perego. Intanto si gode l’ultima puntata dello show in onda dopo le 21:10.