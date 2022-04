Cook 40’, retroscena di Alessandro Greco: “Sono entrato in panico quando…”

Alessandro Greco, retroscena: è entrato in panico quando sua moglie lo ha ‘obbligato’ a cucinare in fretta un pranzo

Da oggi, sabato 9 aprile, c’è un nuovo programma su Rai2 che si chiama Cook 40’ ed è condotto da Alessandro Greco, il celebre conduttore di programmi come Furore, Dolce Quiz e Zero e Lode. In un’intervista al settimanale DiPiù Tv, però, ha svelato un curioso retroscena che riguarda la sua vita privata insieme alla moglie Beatrice Bocci. Un giorno lei lo ha chiamato e lo ha ‘obbligato’ a cucinare per lei e le sue amiche un pranzo:

“Sono entrato in panico perché avevo meno di un’ora. Ma alla fine ci sono riuscito”.

Cook 40’: meccanismo, concorrenti e anticipazioni del nuovo programma in onda su Rai2

Il celebre conduttore Alessandro Greco è pronto per il suo nuovo cooking show in onda su Rai2 il sabato 9 aprile che sarà anch’esso improntato sulla cucina come lo è stato Dolce Quiz dove ha mostrato a tutti ancora una volta di quali prelibatezze è capace il pasticcere Knam. Ma come sarà il nuovo programma? Molto semplice il meccanismo: in ogni puntata si sfideranno due concorrenti che dovranno preparare in soli quaranta minuti un pranzo composta da tre portate. Una sfida ardua, tutt’altro che alla portata di tutti, ma sicuramente divertente per tutti coloro che lo seguiranno da casa.

Il conduttore è pronto per il suo nuovo programma e scalda i motori

Il programma c’è e anche il conduttore: Cook 40’ su Rai2 si prospetta un piacevole passatempo per tutti coloro che amano cucinare e amano vedere cucinare già di primo mattino. D’altronde il conduttore è sempre stato un grande appassionato di cucina, anzi, come dice lui ce l’ha nel sangue, tant’è che il nonno Alfredo è stato il più famoso pasticcere di Taranto. Ama andare in giro per il Bel Paese alla ricerca dei sapori più incredibili e poi uno dei suoi grandi sogni è quello di aprire un agriturismo dove servire cibi e vini fatti da lui. Piccola curiosità che ha svelato lui durante l’intervista al sopracitato settimanale: ama mangiare e tende a ingrassare perciò, in vista del ritorno in tv, si è messo a dieta.