Daniele Piervincenzi giornalista di guerra: età, altezza, moglie, figlia, instagram

Chi è Daniele Piervincenzi: tutto sul giornalista che segue la guerra in Ucraina, in passato aggredito in tv

Mai come in questo periodo il lavoro dei giornalisti è particolarmente importante per via degli aggiornamenti costanti sulla guerra in Ucraina. E uno dei professionisti più attivi in tal senso da qualche settimana è Daniele Piervincenzi, nato a Roma nel 1981, quindi quarantunenne, spesso ospite di numerose trasmissioni che si occupano, appunto, del conflitto tra Russia e Ucraina. La sua altezza e il suo peso non sono noti. Piervincenzi è divenuto popolare anche per via dell’aggressione subìta in passato da un boss della mafia con una violenta testata.

La vita privata del giornalista di guerra: compagna, figlia e profilo instagram

Per quanto riguarda la vita privata, il giornalista è molto riservato perciò si sa poco: è noto, però, che abbia una compagna e una figlia, ma non si conoscono altri dettagli in tal senso. Non dovrebbe essere sposato ma solo convivente, motivo per il quale si parla, appunto di compagna e non di moglie. Daniele Piervincenzi è riservato anche sui social, non a caso il suo profilo instagram non viene aggiornato particolarmente spesso, ma è comunque seguito da quasi 20mila utenti.

Studi e carriera nel giornalismo e in tv di Daniele Piervincenzi

Per quanto riguarda gli studi, sappiamo che il giornalista ha conseguito il diploma di maturità classica in un liceo romano, mentre nel 2005 si è laureato in scienze della comunicazione presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Negli anni successivi ha lavorato per Sky Sports, per Polis Quotidiano e non solo. Negli ultimi anni il pubblico televisivo ha potuto vederlo a Nemo-Nessuno escluso, su Rai2 (è proprio nel programma in questione che è stato aggredito). Successivamente ha condotto Ragazzi Contro, prima di approdare nel cast di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola un paio d’anni fa su Tv8. Infine, nel 2021 è stata la volta di Mappe Criminali, ma ricordiamo che in un’altra delle sue recenti esperienze in tv, ossia Popolo Sovrano, su Rai2, ha subìto un’ulteriore aggressione durante un’inchiesta sullo spaccio a Pescara.