Francesca Mannocchi giornalista: età, marito, figlio, malattia, guerra Ucraina

Chi è Francesca Mannocchi: tutto sull’inviata di La7 che racconta la guerra in Ucraina

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha reso il racconto dei giornalisti inviati sul campo necessario ed importante. E tra le giornaliste più stimate per il loro coraggioso racconto dagli scenari più caldi del pianeta c’è sicuramente Francesca Mannocchi. Di lei si sa che è nata 1° ottobre 1981 ha dunque 39 anni mentre non sono noti il peso e l’altezza. La sua passione per il racconto e la comprensione di storie è nata ai tempi del liceo e così dopo la Laurea in Storia del Cinema ha iniziato a muovere i primi passi prima in una redazione giornalistica e poi come freelance. In questi anni ha collezionato molte collaborazioni importanti anche con testate internazionali come The Guardian e The Observer. E questa sera, invece, sarà nuovamente a Propaganda Live in collegamento dall’Ucraina per raccontare con professionalità e attenzione la guerra.

Vita privata della giornalista di guerra: marito, figlio, malattia e instagram

Sulla vita privata di Francesca Mannocchi si sa che ha un figlio di nome Pietro nato nel 2016 da una precedente relazione mentre adesso è sposata con un ex operaio siderurgico presso la Thyssen-Krupp di Terni oggi apprezzato fotografo di guerra che si è aggiudicato il premio World Press Photo nel 2013 Alessio Romenzi. L’uomo si è aggiudicato l’ambito premio per i suoi scatti durante il conflitto siriano. La giornalista ed il fotografo hanno quindi una solida collaborazione professionale oltre che un progetto di vita. La Mannocchi, molto attiva anche sul profilo instagram con i suoi reportage, è anche autrice di un libro: Bianco è il colore del danno in cui racconta la sua malattia, la sclerosi multipla, da quando gli è stata diagnosticata fino alle conseguenze che ciò ha comportato.

Francesca Mannocchi sin dal 24 febbraio 2022, ciò sin dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si trovava sul luogo e da allora ha ampiamente documentato il conflitto. Nei giorni precedenti, infatti, documentava tramite i suoi reportage l’escalation della crisi fino allo scoppio della guerra ed adesso con nei suoi racconti con i vari collegamenti nei programmi di La7 come Propaganda Live ed il Tg di Enrico Mentana documenta il conflitto soffermandosi sulle storie delle vittime.