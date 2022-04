Guendalina Tavassi incontenibile: i 5 litigi che l’hanno resa famosa

Guendalina Tavassi è una furia incontenibile: le sue 5 liti più famose

Si sa che Guendalina Tavassi è una di quelle persone che non le manda di certo a dire. Schietta, verace, incontenibile, insomma, un’autentica mina vagante in grado di arricchire qualsiasi programma abbia la fortuna di averla come ospite, concorrente o semplice opinionista. Ma quali sono i 5 litigi che l’hanno resa famosa? Scopriamolo insieme.

La lite tra Guendalina Tavassi e Angelica Livraghi a Domenica 5

Nel 2011 a Domenica 5, allora condotto da Federica Panicucci, Guendalina Tavassi e Angelica Livraghi hanno litigato anche lontano dalle telecamere, nel dietro le quinte. Soltanto anni dopo le due hanno fatto pace.

La lite tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Remo Nicolini al Grande Fratello

L’incredibile lite che Guendalina Tavassi ha avuto con il suo ex marito Remo Nicolini al GF. L’uno cercava di infangare l’altra parlando di argomenti delicato come la capacità o meno di fare i genitori.

La lite tra Guendalina Tavassi ed Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso

Quando ancora si parlava in tv di Mark Caltagirone a Live Non è la d’Urso è scoppiata una lite clamorosa tra Guendalina Tavassi ed Eliana Michelazzo. La prima ha detto alla seconda, ripetutamente, di vergognarsi per la truffa messa in piedi insieme alla sua socia d’allora Pamela Perricciolo.

La lite tra Guendalina Tavassi e Daniela Martani a Pomeriggio Cinque

A Pomeriggio 5 si parlava di carne e cibo vegano ed ecco scattare la lite tra Guendalina Tavassi e Daniela Martani.

Incredibile ma vero: Guendalina Tavassi ha litigato anche con Barbara d’Urso

A Pomeriggio 5 Guendalina Tavassi si è alzata dalla sedia e se n’è andata attaccando la conduttrice Barbara d’Urso perché le aveva promesso di non affrontare con lei la sua vita privata. “Questa è una trappola” ha dichiarato Guendalina.