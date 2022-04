Ilary Blasi: i tre momenti cult della sua carriera in televisione

Ilary Blasi è una conduttrice amatissima: ecco i momenti cult della sua carriera in tv

Tra le giovani conduttrici che illuminano lo schermo ogni volta che vi appaiono c’è sicuramente la bellissima e simpaticissima Ilary Blasi, che dopo mesi di Grande Fratello Vip rappresenta una boccata d’aria per tutti coloro che non vedono l’ora di assistere a qualcosa di diverso e di strutturato decisamente meglio. L’Isola dei Famosi, certo, ma poi anche il GF Vip (che ha contribuito a renderlo il reality show più seguito di Mediaset), e Star in the Star per anni Le Iene Show: nella sua lunga carriera in televisione avrà vissuto tanti momenti cult. Ma quali sono i tre momenti indimenticabili? Scopriamolo insieme.

La clamorosa lite che Ilary Blasi avuto con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip

Esattamente nella sesta puntata della 3^ edizione del GF Vip Ilary Blasi ha avuto un faccia a faccia clamoroso con Fabrizio Corona passato letteralmente alla storia perché lei lo ha asfaltato alla grande. Lei gli ha praticamente ricordato cosa ha dovuto passare quando era incinta del suo primo figlio e Corona aveva paparazzo Francesco Totti in compagnia di Flavia Vento insinuando un tradimento che non è mai avvenuto. Ilary Blasi, dopo la sfuriata, gli ha augurato buona vita e ha chiuso il collegamento.

Gaffe all’Isola dei Famosi: alla conduttrice sfugge la parola ‘patata’

Di gaffe ne è piena la televisione, ma quella successa a Ilary Blasi durante una puntata della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha fatto ridere tutti quanti. “Questa sera vi farò entrare nella patata… nella palapa!”: questa la frase pronunciata dalla conduttrice, che si è corretta subito, ma intanto la gaffe è passata alla storia.

Ilary Blasi ‘lecca’ Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip

Durante una puntata del Grande Fratello Vip un gioco piuttosto divertente si è fatto un po’ piccante per via delle esclamazioni che si sono susseguite. Su una lastra trasparente v’era in rilievo il nome ‘Alfonso’ e la conduttrice, rigorosamente bendata, ha dovuto indovinarlo semplicemente leccando i bordi della parola. Ci è riuscita. Il commento di Alfonso Signorini, che all’epoca ricopriva il ruolo di opinionista, è stato il seguente: “Una cosa che mai avrei immaginato nella vita: sono stato leccato da Ilary Blasi”.