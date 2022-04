Jeremias Rodriguez: i 3 momenti che lo hanno reso famoso in televisione

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 6, 2022 , in Personaggi Tv

Jeremias Rodriguez è famoso per essere il fratello di Belen, ma anche per…

Di solito si è famosi per luce riflessa, basti pensare ai ‘figli di’ celebri nel mondo dello spettacolo. Anche Jeremias Rodriguez all’inizio era conosciuto come il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, ma piano piano si è saputo affrancare da loro diventato un influencer molto apprezzato sul web. Ma vediamo insieme quali sono i tre momenti che lo hanno reso famoso in televisione:

Quando ha baciato Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 14 ed è poi nata una storia

Durante l’edizione 14 de L’Isola dei Famosi è nata una storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge piuttosto passionale. Peccato che i due, tornati dall’Honduras, si siano lasciati per incompatibilità caratteriale.

Quando ha perso le staffe con Simona Izzo durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip

Le liti al GF Vip 2 sono state all’ordine del giorno e in un’occasione, per un motivo del tutto banale, Jeremias Rodriguez si è arrabbiato con Simona Izzo. Sua sorella Cecilia ha provato a calmarlo, ma invano.

La dichiarazione d’amore fatta alla sua fidanzata all’Isola dei Famosi 2022

In una delle recenti puntate dell’Isola dei Famosi 2022 il naufrago Jeremias Rodriguez si è lasciato andare a una dichiarazione d’amore per la sua fidanzata Deborah che ha lasciato il pubblico con i proverbiali occhi a cuoricino.