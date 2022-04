Maria De Filippi, arriva la doccia gelata: traballa uno dei suoi programmi

Maria De Filippi, a rischio Ultima Fermata: il programma prodotto dalla Fascino non decolla

C’era una volta l’infallibile Maria De Filippi che non sbagliava un solo programma e che tutti quelli che conduceva erano un exploit di ascolti; lo sono ancora, nella maniera più assoluta, ma con alcune differenze e critiche da parte degli spettatori più accaniti. L’ultimo programma prodotto dalla sua Fascino è Ultima Fermata che, dopo anni di gestazione, è nato non risultando, però una bella creatura. Infatti gli ascolti non decollano e Mediaset potrebbe decidere di non volerne una seconda edizione magari in estate.

Ultima Fermata non vola negli ascolti tv: cosa non funziona nel programma di Simona Ventura?

Guida il racconto Simona Ventura, è vero, e la sua voce narrante aiuta a immergersi meglio nelle storie di Ultima Fermata, ma sta di fatto che il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi (ha subito un lutto) sembra essere agli occhi degli spettatori più smaliziati una sorta di Temptation Island che non ci ha creduto abbastanza. Il montaggio c’è, le situazioni tipiche ci sono, i pianti e le gelosie scatenate dal nulla più totale ci sono, eppure Ultima Fermata non convince perché assomiglia troppo a Temptation Island non riuscendo a scatenare quell’interesse complice anche la stagione estiva, quando in tv non c’è praticamente nulla.

Domani sera la terza puntata di Ultima Fermata: non ci sarà una seconda edizione?

La terza puntata di Ultima Fermata andrà in onda domani, mercoledì 6 aprile, e il pubblico più attivo sui social non sembra ricordarselo: non c’è hype, non c’è grande interesse, e si vede dagli ascolti, infatti la scorsa puntata ha registrato un misero 11% di share. Peccato perché la presenza di Simona Ventura poteva rappresentare un motivo sufficiente per ritrovarsi di fronte a un bel programma in grado di trasformarsi magari col tempo in un piccolo cult.