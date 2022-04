Maria De Filippi inarrestabile: i 5 momenti top del suo dominio in tv

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 7, 2022 , in Personaggi Tv

Maria De Filippi da record: quali sono i cinque momenti più importanti della sua carriera

Non ha bisogno di presentazioni: Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset e senza i suoi programmi l’azienda subirebbe un colpo non indifferente. Gli show che conduce e produce sono un successo, chi più e chi meno, e il pubblico la considera una di famiglia, in grado di far parlare le emozioni con un linguaggio semplice e che arrivi a più persone possibili. Ma quali sono cinque momenti top della sua lunga carriera? Scopriamoli insieme:

Tutti i suoi programmi sono un successo: da Uomini e Donne e Amici a C’è posta per te

Nessuna conduttrice nella storia della televisione può contare su così tanti programmi di successo: Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, Tu sì que vales e Temptation Island. Per non parlare di tutti gli altri programmi prodotti e affidati ad altri conduttori. Insomma, Maria De Filippi ad oggi è inarrestabile e ha all’attivo ben quattro programmi l’anno che conduce con la professionalità che la contraddistingue.

Il Festival di Sanremo condotto insieme all’amico e collega Carlo Conti nel 2017

Alla fine ce l’ha fatta: nel 2017 Maria De Filippi conduce il Festival di Sanremo su Rai1 insieme al suo amico Carlo Conti, che la vuole al suo fianco per tutte e cinque le serate. Maurizio Costanzo ne è orgogliosissimo e tutte le sere riceve le sue amorevoli chiamate.

Tutti i vip internazionali che è riuscita a invitare a C’è posta per te e Amici

Come lei nessuno mai è riuscita a invitare nei suoi programmi vip internazionali davvero importanti: basti pensare che è riuscita ad avere Al Pacino durante una puntata del serale di Amici; e poi ha potuto invitare Robert De Niro, Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn a C’è posta per te.

A C’è posta per te cala il silenzio: la conduttrice lascia lo studio per la prima volta

Per la prima volta lo scorso anno Maria De Filippi è andata dietro le quinte di C’è posta per te a cercare di convincere i protagonisti della storia ad aprire la busta. Lo studio rimane vuoto, silenzio di tomba per svariati minuti, e share alle stelle. Lo ha poi rifatto quest’anno.

E’ stata intervista da suo marito Maurizio Costanzo a L’Intervista su Canale5

Per la prima volta Maurizio Costanzo, che ha intervistato tutti i personaggi più importanti dello spettacolo, della politica e via discorrendo, ha la possibilità di porre qualsivoglia domanda a sua moglie Maria De Filippi durante la trasmissione L’Intervista: ne viene fuori un pezzo di televisione che vale la pena recuperare e che può essere sottolineato come uno dei suoi momenti top.