Scintilla comico: vero nome, età, compagna, instagram, storia con Elena Morali

Gianluca Fubelli è il suo vero nome, tutto su di lui: età, altezza, peso e dieta

Questa sera partirà il nuovo programma di Enrico Papi dal titolo Big Show su Canale5 e tra i tanti ospiti che saliranno sul palco al fine di far divertire il pubblico per un paio d’ore il venerdì sera ci sarà anche il comico Scintilla. Ma chi è? E’ nato a Roma il 9 aprile del 1973 e prima di diventare famoso sul grande schermo si è fatto le ossa come animatore in alcuni villaggi turistici. Soltanto nel 1998, entrando nel gruppo comico de I Turbolenti, si è fatto notare come comico. E’ altro 170cm, pesa 90 kg e ha fatto una dieta specifica che si chiama chetogenica che gli ha fatto perdere circa dieci chili.

La sua carriera televisiva: dagli inizi a Colorado a oggi con Big Show

La sua carriera televisiva parte nel 1998 quando entra nel gruppo de I Turbolenti e riscuote un grande successo sia a Colorado sia a Paperissima, oltre al fatto che riescono a ottenere una piccola pare nel film di Carlo Vanzina Eccezziunale Veramente – Capitolo secondo me… Ma Gianluca Fubelli ha saggiato con mano l’enorme successo grazie a Colorado dove ha spopolato con personaggi comici davvero irresistibili. L’ha anche condotta, la trasmissione, insieme a Paolo Ruffini e Federica Nargi nel 2017. Partecipa anche a Enjoy – Ridere fa bene nel 2020 e nel 2022 partecipa a Stand Up! Comici in prova oltre a Back To School con Nicola Savino. Questa sera sarà ospite di Big Show con Enrico Papi. Il suo profilo Instagram conta più di centotrentamila followers.

Scintilla ha avuto una storia d’amore con Elena Morali: perché si sono lasciati

La sua storia d’amore con Elena Morali è stata tanto bella quanto travagliata. È nata nel programma comico di Italia1 e la proposta di matrimonio è arrivata in diretta a Pomeriggio 5 con tanto di lacrime e applausi da parte del pubblico. Dopo il flirt della showgirl con Marco Ferri a L’Isola dei Famosi e con Daniele Di Lorenzo i due si sono lasciati mettendo una pietra sopra la loro bella storia d’amore. Ora non si sa se Scintilla sia fidanzato o meno quindi non si hanno foto della sua attuale compagna.