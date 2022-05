Alessia Marcuzzi sbarca in Rai con un nuovo show: divorzio da Mediaset ufficiale

La conduttrice divorzia da Mediaset e passa in Rai: la bomba di Dagospia

Se le persone che si incontrano, si innamorano, si sposano, fanno dei figli può succedere che decidano di divorziare, figurarsi cosa può succedere ai conduttori e alle conduttrici che decidono di divorziare in maniera ufficiale dopo più di vent’anni di matrimonio felice. E’ quello che è successo ad Alessia Marcuzzi che, dopo anni e anni di onorata carriera sotto il confortevole tetto di Mediaset, ha deciso di lasciare la televisione… per poi passare alla concorrenza! Lo ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia: la conduttrice sbarca in Rai e la trattativa è in dirittura d’arrivo. Un colpo di scena che i fan non si aspettavano.

Alessia Marcuzzi sbarca su Rai2: da novembre condurrà un programma in prima serata

Ok, l’ex conduttrice di programmi di successo quali Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e Le Iene sbarca in Rai, ma dove? Stando a quanto anticipato da Dagospia sbarcherà su Rai2 con un programma in prima serata a partire da novembre. Il programma sarà prodotto da Endemol Shine, dovrebbero essere circa cinque/sei puntate, ed è ancora presto per sapere come sarà questo nuovo show: sarà un varietà? Un game show? Un talk show? Oppure un docu-reality? Soltanto il tempo, e le voci di corridoio, potranno dirlo ai telespettatori interessati che già scalpitano all’idea di vedere la conduttrice in Rai. Insomma, il ritorno a Mediaset è sfumato.

Stasera sarà ospite da Mara Venier nel programma Domenica In Show

E stasera Alessia Marcuzzi sarà ospite di Mara Venier su Rai1 nel programma intitolato Domenica In Show: prove tecniche, ovviamente, per il suo ingresso nell’azienda di Viale Mazzini, e per abituare il pubblico a vederla con il loro della Rai in uno degli angoli del piccolo schermo. Ed è curioso come stasera ci sia una sfida piuttosto intensa in termini di programmi: da una parte Rai1 con Alessia Marcuzzi ospite e dall’altra Canale5 con Ilary Blasi e la sua Isola dei Famosi, programma che la prima ha condotto per diversi anni prima di lasciare il testimone. Chi la spunterà? Non basterà far altro che aspettare il rilascio dei dati d’ascolto domani mattina dopo le ore 10:00.