Big Show, ultima puntata: Enrico Papi non risparmiato dall’ultima critica

Big Show chiude e Platinette lo critica: “Non riesce a convincere i telespettatori”

Mediaset ci ha creduto, ma a non crederci sono stati i telespettatori, che non hanno premiato il programma di Enrico Papi in onda prima al venerdì sera, poi al giovedì per via dei bassi ascolti ottenuti e infine l’ultima puntata andrà in onda questa sera, sempre su Canale5. Insomma, un cambio di programmazione non molto lusinghiero, e succede solo con i programmi che non ottengono il risultato sperato. E poi il conduttore non è stato risparmiato dall’ultima critica proveniente da Platinette nella sua rubrica su DiPiù Tv: “Non riesce a convincere gli spettatori nonostante sia ricco, velocissimo e con un conduttore che non si ferma mai”.

Enrico Papi in prima serata: “Troppo esuberante” dice l’esperto di televisione

Alla fine Big Show non è piaciuto agli spettatori nonostante le premesse fossero ottime: certo, lo show è ricco di ospiti, di momenti imprevedibili, ma forse la mancanza di una certa identità si è fatta tremendamente sentire. “Troppo esuberante” sono state le parole dell’esperto di televisione nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv a proposito del conduttore Enrico Papi, che si è calato nei panni del mattatore, conducendo dal palco, scendendo, andando in platea e prendendo gli spettatori comuni, seduti a godersi lo spettacolo, al fine di renderli partecipi dell’azione. Come quando il presentatore ha chiamato sul palco Antonella, talento nel canto, ma malata da tempo, alla quale ha regalato un momento incredibile davanti a un pubblico estasiato e partecipe.

Ci sarà una prossima edizione di Big Show? Gli ascolti non lo hanno premiato

Ma ci sarà mai una prossima edizione di Big Show oppure quest’esperimento è da definirsi chiuso e sepolto? Gli ascolti non sono stati quelli sperati da Mediaset, neanche nella prima puntata, quando è andato contro un programma debole come Ci vuole un fiore su Rai1. Secondo Platinette una prossima edizione dello show, via dal giovedì a causa della forte concorrenza rappresentata da Don Matteo 13, sarebbe possibile, ma solo se calibrata diversamente, e magari orchestrata in maniera più coesa e con un’identità più forte e soprattutto riconoscibile.