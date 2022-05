Boss in incognito, la confessione spiazzante di Max Giusti: “Soffro quando…”

Max Giusti torna con il docu-reality di Rai2 e svela cosa lo fa soffrire di più

Torna domani sera su Rai2 Boss in incognito, il docu-reality in cui gli imprenditori decidono di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Alla guida del programma, ancora una volta, Max Giusti che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista al Radiocorriere Tv. Confessa il conduttore che è tornato in incognito nelle aziende di tutta Italia:

“La cosa difficile è parlare con persone che si aprono a te nella maniera più pura ma tu sei un fake. Mantenere la verità e il rispetto verso quei sentimenti essendo un’altra persona, è ciò che mi fa soffrire di più”.

L’attore ammette che in un paio di puntate stava per togliersi la parrucca per abbracciare la persona che aveva di fronte. E’ stata dura ogni volta aspettare la fine della settimana per poter svelare la sua vera identità.

Boss in incognito, il conduttore: “Alcune storie mi hanno lasciato senza fiato”

Max Giusti (che è tornato in gara in una puntata di Pechino Express quest’anno) ha rivelato al RadiocorriereTv di essersi imbattuto in storie incredibili durante questa edizione del docu-reality di Rai2:

“Mi sono imbattuto in storie umane molto forti che mi hanno lasciato senza fiato”.

Ha lavorato in incognito in una catena di montaggio di pizze, dopo mezza giornata di lavoro era esausto. Ha incontrato persone che non si abbattono di fronte a niente e che non si piangono mai addosso anche se magari non stanno svolgendo il lavoro dei loro sogni. Il conduttore dice dice di aver rivalutato la figura del boss.

Il conduttore di Boss in incognito confessa: “La gavetta non finisce mai”

Per il presentatore un bravo boss deve sapere ascoltare e poi decidere in autonomia. In ogni lavoro, in ogni settore bisogna fare la gavetta. Dice Giusti a riguardo: “La gavetta non finisce mai. La mia è stata entusiasmante anche le volte in cui non mi hanno pagato o il pubblico era poco”. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Boss in incognito è per domani sera in prima serata su Rai2.