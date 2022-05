Caterina Balivo, addio alla Rai: per lei arriva un programma rivoluzionario

Chi vuole sposare mia mamma? Caterina Balivo torna alla conduzione con un nuovo programma

La conduttrice di Aversa dopo l’addio a Vieni da me e l’esperienza come giurata ne Il cantante mascherato, è pronta a tornare alla conduzione di un nuovo e rivoluzionario programma ma non sulla Rai ma a Tv8. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato meglio di cosa si tratta e si è detta pronta per questa avventura. La conduttrice ha annunciato entusiasta:

“Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘quando ci sarà un progetto che mi piace’. E allora…prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8.”

La conduttrice dice addio alla Rai: dettagli sul nuovo programma che condurrà su Tv8

Caterina Balivo dice addio alla Rai e sbarca su Tv8 alla guida del programma di prima serata Chi vuole sposare mia mamma? E, sempre nel suo post su Instagram, ha anche fornito altri dettagli e anticipazioni su che tipo di trasmissione sia:

“Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro.”

E poi ancora ha aggiunto:

“La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”

Insomma nuova avventura per la 42enne che dopo la chiusura del suo programma su Rai1 non aveva mai nascosto la sua volontà di ritornare in onda ma con un programma giusto ed adatto che adesso sembra aver trovato.

Caterina Balivo conduce la nuova trasmissione di Tv8: anticipazioni e dettagli

Infine altri dettagli e anticipazioni su Chi vuole sposare mia mamma? Li leggiamo sul sito DavideMaggio.it che spiega che la trasmissione vede protagoniste mamme single che voglio rimettersi in gioco in amore, accompagnate da un figlio o una figlia maggiorenni. E sarà proprio la conduttrice, che di recente ha definitivamente chiarito con non sarà tra i prossimi concorrenti di Ballando con le stelle a raccontarne le storie ed accompagnare i protagonisti in questo viaggio.