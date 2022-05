Caterina Balivo resta in Rai? Trapela l’indiscrezione: potrebbe condurre…

Caterina Balivo arriva nella seconda serata di Rai2: nuove indiscrezioni sui suoi programmi

Continuano le novità sul futuro della conduttrice di Aversa e moglie di Guido Maria Brera che, stando a quanto riporta il sempre informato Dagospia, presto dovrebbe approdare nella seconda serata di Rai2. La conduttrice, in realtà, ha detto addio alla tv due anni fa, quando a causa dello scoppio della pandemia, ha preferito lasciare Vieni da me e dedicarsi alla famiglia. Adesso dopo un periodo di stop, esclusa solo la sua esperienza come giurata a Il cantante mascherato, potrebbero aprirsi per lei nuovi progetti con il ritorno in Rai a fine luglio. Sul sito si legge:

“La conduttrice di Aversa otterrà uno spazio anche sulla tv pubblica, una trasmissione che figurerà nel palinsesto estivo. Si tratta di una seconda serata in onda da fine luglio su Rai2.”

La conduttrice torna in tv al timone di due programmi: sbarca su Rai2 e Tv8

Dunque, Caterina Balivo condurrà un nuovo programma estivo su Rai2. Il sito non fornisce maggiori dettaglio sulla nuova trasmissione, non si conosce ne il titolo ne la tipologia di format solo che dovrebbe iniziare a fine luglio. Questa novità per la conduttrice si aggiunge a quella annunciata solo pochi giorni fa dalla stessa. La Balivo, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha svelato che presto debutterà a Tv8 alla guida di un nuovo programma, Chi vuole sposare mia mamma (qui maggiori dettagli). Insomma dopo lo stop forzato la conduttrice ha più volte ammesso di essere pronta e voler tornare in tv ma solo al timone di programmi che giudicava a lei adatti, che adesso sembra aver trovato.

Palinsesto di Rai2 rivoluzionato: arrivano anche Alessia Marcuzzi e Gabriele Corsi

Che Rai2 sia una rete in crisi di identità e di ascolti è cosa nota, ad eccezione de I Fatti Vostri nessun’altro programma ha mai avuto risultati brillanti. È quindi ovvio che si pensi di innovare totalmente. E per questo sul secondo canale di Stato sono in arrivo per la stagione invernale conduttori e conduttrici con nuove trasmissioni. Ieri è stato svelato da TvBlog l’arrivo di Gabriele Corsi, mentre oggi sempre Giuseppe Candela di Dagospia ha annunciato il nuovo show di Alessia Marcuzzi ed un programma anche per Elisa Isoardi.