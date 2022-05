Da noi a ruota libera: ospiti puntata dell’8 maggio di Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, ospiti della puntata dell’8 maggio: ricco parterre per il talk di Rai1

La conduttrice toscana come sempre avrà un ricco parterre di ospiti nella puntata dell’8 maggio di Da noi a ruota libera composta da gente nota e meno conosciuta. Innanzitutto prenderà parte al talk il ‘nonno d’Italia’ Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna Banfi. L’attore e la figlia sono reduci dall’esperienza nello show di Milly Carlucci Il cantante mascherato, entrati in corsa sono arrivati in finale all’interno della maschera del Pulcino. I due concederanno una lunga intervista alla padrona di casa sbilanciandosi tra carriera e vita privata raccontando aneddoti e retroscena. L’elenco dei protagonisti del programma, ovviamente, è ancora lungo.

Da noi a ruota libera, ospiti della prossima puntata : tutti i protagonisti

E l’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini della puntata dell’8 maggio continua con due grandi nomi della musica italiana. Il primo è Ron, cantante il cui vero nome è Rosalino Cellamare, che non ha bisogno di presentazioni. Ha debuttato a soli 15 anni sul palco dell’Ariston e da allora c’è salito ben otto volte, l’ultima nel 2018 e vincendo nel 1996 in coppia con Tosca con Vorrei incontrarti tra cent’anni e che adesso nel talk di Rai1 oltre a ripercorrere la sua carriera presenterà anche il suo nuovo singolo Più di quanto ti ho amato. Il secondo è Cristiano Malgioglio, anche del cantautore è difficile ripercorrere la carriera e gli innumerevoli brani scritti per grandi artisti come Milva, Mina, Raffaella Carrà. Il cantante la prossima settimana insieme a Gabriele Corsi, anche lui presente nel talk, commenterà dagli studi Rai1 le semifinali e la finale dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà in Italia e che verrà condotta da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Anticipazioni sulla puntata dell’8 maggio del talk di Rai1: protagonisti e argomenti

Infine tra gli ospiti di Da noi a ruota libera ci sarà anche la coppia di attori comici nel lavoro e nella vita privata Nuzzo e Di Biase, Corrado e Maria. I due attori saranno artefici di una divertente intervista in cui non mancheranno risate e leggerezza. Insomma l’appuntamento con la prossima puntata del talk di Francesca Fialdini i cui ascolti volano è per domani alle 16.20 circa su Rai1.