Don Matteo 13: Raoul Bova costretto a fare un chiarimento su Don Massimo

Raoul Bova fa un chiarimento sul suo personaggio: “Mai stata una sostituzione di Terence Hill!”

Ha concesso un lunga intervista a Gente l’attore romano che ha preso il posto di Terence Hill in Don Matteo 13 impersonando il nuovo arrivato Don Massimo. L’attore, oltre a fornire anticipazioni e spoiler sulle prossime puntate e tratteggiare meglio il sacerdote da lui interpretato, ha prima di tutto voluto fare un chiarimento:

“Specifico subito: per me non è mai stata una sostituzione, io volevo calarmi nei panni di un altro personaggio che non fosse in competizione con Don Matteo. Inoltre per me era fondamentale avere l’approvazione di Terence. Volevo guardarlo negli occhi, capire attraverso le sue parole, i suoi sguardi e i suoi gesti che c’era un’accettazione.”

Ed in realtà il suo ingresso è stato ben accolto dal pubblico dato che le puntate andate in onda in cui è lui il protagonista non hanno subito un calo negli ascolti.

Don Matteo 13, l’attore romano su Terence Hill: “Tra di noi c’è stato un momento importante”

Sempre durante l’intervista al magazine, Raoul Bova ha anche rivelato com’è stato accolto dal suo predecessore che per più di vent’anni ha vestito i panni (o meglio la tunica) dell’amato prete.

“Mi ha accolto con un abbraccio, per me è stato un momento molto importante. Guardandomi dritto negli occhi mi ha detto ‘Trova la tua strada, trova il tuo nome, prosegui quello che ho fatto fino ad adesso. Non sarà facile ma tu non ti scoraggiare’. Il rapporto tra i due comunque rimane.”

“Si telefonano e si scrivono anche passaggi molto toccanti e messaggi che fanno pensare.” Per quanto riguarda le anticipazioni, inoltre, nelle nuove puntate Don Massimo farà i conti con una nuova difficoltà.

Raoul Bova e la dedica d’amore a Rocio Munoz Morales: “Compagna ideale e eccezionale”

Infine spazio ha avuto durante l’intervista la vita privata dell’attore che oltre a dichiarare tutto il suo amore per i suoi 4 figli, ha fatto una bellissima dedica alla sua compagna Rocio Munoz Morales: “È la compagna ideale ed è eccezionale. Noi condividiamo tutto, ci ascoltiamo moltissimo, sia quando parliamo, sia nei silenzi e nel rispetto dei nostri momenti di solitudine. A volte siamo così complici che ci capiamo con uno sguardo.”