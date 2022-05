Francesca Fialdini, non è una puntata come le altre: “Pubblico speciale perché…”

Da noi a ruota libera puntata di oggi, la conduttrice apre con un annuncio: “Abbiamo un pubblico davvero speciale”

Francesca Fialdini ha aperto la puntata di oggi del suo talk pomeridiano di Rai1 con un annuncio entusiasta perché il suo pubblico in studio era molto particolare tanto che, come ha aggiunto in seguito con un gioco di parole, non sarebbe potuta andare ‘a ruota libera’. La conduttrice ha dichiarato felice ed orgogliosa:

“Abbiamo un pubblico davvero speciale oggi. Andare a ruota libera non significa dire tutto quello che ci passa nella mente a maggior ragione oggi che il nostro pubblico è molto particolare, loro sono docenti e studenti dell’Università salesiana di Roma”

Subito dopo ha anche spiegato meglio il motivo di questa scelta.

Francesca Fialdini, puntata particolare del talk di Rai1: “Speriamo di non deluderli”

La conduttrice di Da noi a ruota libera, che di recente si è commossa, ha poi spiegato meglio che il pubblico in studio nella puntata di oggi era interamente composto da docenti, studenti laici e non dell’Università Salesiana di Roma perché impegnati nel capire i mezzi di comunicazione e quindi, per studiare meglio la televisione ed i programmi televisivi, hanno scelto proprio la trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai1. Nel dettaglio la Fialdini ha aggiunto:

“C’è l’Università Salesiana che ‘ci studia’, studia i mezzi di comunicazione. Speriamo di non deludervi. Abbiamo sacerdoti, suore ed anche laici di tutto il mondo, ci fa piacere perché ci sentiamo parte di una comunità.”

Aggiungendo che appunto gli accademici provengo non solo dall’Italia ma anche da altre parti di Europa e del Mondo come Ucraina, Vietman e Brasile.

Tutti gli ospiti del talk di Rai1 della puntata di oggi (22 maggio 2022): Isabella Ragonese e Marcella Bella

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di Da noi a ruota libera, della puntata di oggi nel salotto di Rai1 si sono raccontati, Marco Morandi, figlio del grande Gianni, Marcella Bella, che ha concesso una lunga intervista tra vita privata e carriera e l’attrice Isabella Ragonese che questa sera sarà la protagonista del film di Rai1 Solo per passione dedicato a Letizia Battaglia. Inoltre spazio hanno avuto anche Ivana Spagna e Ivan Granatino che hanno presentato il loro nuovo singolo.